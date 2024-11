Heel voetbalminnend Nederland heeft het over Albert Mantingh na PSV - Shakhtar

Commentator Albert Mantingh van Ziggo Sport leefde woensdagavond hartstochtelijk mee met PSV in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Hij was duidelijk blij met de late comeback van de Eindhovenaren, maar sommige kijkers beklagen zich over zijn enthousiasme.

Na de 2-2 van Malik Tillman, een prachtig afstandsschot in de linkerbovenhoek, riep Mantingh met overslaande stem: "OOOH! Wereldgoal! Malik Tillman, 2-2! Twee goals van de Amerikaan, ongelooflijk maar waar! En we krijgen nog een toetje van vijf minuten (blessuretijd, red.)! Wie weet wat er nog meer in zit?"

In die blessuretijd maakte Ricardo Pepi inderdaad nog de 3-2. “JAA! JAA! Het is 3-2 voor PSV! Het is ongelooflijk, PSV sleept ‘m eruit! Oh oh oh! Waanzin in Eindhoven!”, riep Mantingh toen. “Gisteravond was het waanzinnig bij Feyenoord, maar dit is misschien nog wel meer!”

Een fan van Ajax schrijft op X: "Kunnen jullie gewoon neutraal commentaar leveren? Vergeet ook niet van wie jullie sponsor zijn." Een ander zegt bijvoorbeeld: "De commentator slaapt vanavond onder zijn PSV-dekbed." Maar er zijn ook genoeg mensen die de passie van Mantingh juist wel kunnen waarderen.

