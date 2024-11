Youri Baas verrast en komt met compliment voor spelers van Feyenoord én PSV

kreeg van zijn trainer Francesco Farioli gedurende de voorbereiding bij Ajax de kans in het hart van de defensie en maakt dusdanig veel indruk dat hij daar eigenlijk niet meer is weg te denken. Baas kijkt uit naar de ontmoeting van donderdagavond met Real Sociedad, waarin hij mogelijk tegenover staat. Daar krijgt Baas het niet warm of koud van. Niet in de laatste plaats omdat hij naar eigen zeggen al tegenover goede spitsen heeft gestaan, waaronder van PSV en van Feyenoord.

Baas leek in de slotfase van het seizoen 2022/23 op weg naar zijn doorbraak in de hoofdmacht, maar ondanks een aantal basisplaatsen onder leiding van toenmalig trainer John Heitinga had hij in de aanloop naar het nieuwe seizoen weinig tot geen perspectief op speeltijd. Hij koos eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar NEC. In Nijmegen slaagde hij er niet in om een vaste plek op de linksbackpositie te veroveren. Hij leek na zijn seizoen bij NEC dan ook definitief te gaan vertrekken bij Ajax, maar Farioli gaf iedereen een kans en dus ook Baas, die het vertrouwen van de Italiaan ruimschoots heeft terugbetaald.

De naam van Baas verschijnt tegenwoordig als een van de eerste spelers op het wedstrijdformulier van Ajax. Niet als linksback, maar als centrale verdediger. Op die positie krijgt Baas veel complimenten, vooral dankzij zijn spel aan de bal. “Je hebt heel veel complimenten gekregen, die gaan dan vooral over de toverpasses die jij geeft. Die zien er geweldig uit”, zo zei ESPN-verslaggever Cristian Willaert woensdagavond dan ook op de persconferentie in het stadion van Real Sociedad. “Maar als centrale verdediger is je basistaak natuurlijk het afstoppen van de spitsen. Je hebt nog niet zoveel topspitsen ontmoet natuurlijk. Je noemde net een paar wedstrijden waarin dat wel zo was. Hoe kijk je dan vooruit naar wedstrijden zoals die van morgen?”, zo kreeg Baas vervolgens de vraag.

LEES OOK: Meer duidelijk over Weghorst: Farioli hoopt nog altijd op meespelen tegen Real Sociedad

Baas complimenteert De Jong en Carranza

De verdediger van Ajax was het niet helemaal eens met Willaert. “Ik vind wel dat ik tegen best wel aardige spitsen heb gestaan”, zo reageerde Baas, die vervolgens de namen van De Jong en Carranza noemde. De Jong was in de topper tussen Ajax en PSV op 2 november jongstleden verantwoordelijk voor de Eindhovense openingstreffer, maar zat voor de rest aardig in de tang bij Josip Sutalo en Baas - al kreeg hij vroeg in de tweede helft nog wel een dot van een kans op de 1-2. Carranza kwam tijdens De Klassieker op 30 oktober als vervanger van Ayase Ueda binnen de lijnen. De Argentijnse spits van Feyenoord kwam niet echt in het spelbeeld voor.

Donderdagavond staat Baas misschien wel tegenover Oyarzabal, de man die de EK-finale tussen Spanje en Engeland besliste. “Morgen moeten we eerst nog maar eens zien wie er in de spits staat, maar ze hebben wel aardige spelers lopen, dus daar heb ik wel zin in”, aldus Baas. Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International ging nog even door op de vragen van zijn collega Willaert. “Oyarzabal zou in de spits kunnen spelen, die heeft de EK-finale beslist. Ben jij nu heel veel beelden van hem aan het bekijken of hoe bereid je je voor op zo’n wedstrijd?”, zo klonk het. Volgens Baas is dat vaste prik in de voorbereiding op een wedstrijd. “Dat doen we eigenlijk altijd met de assistenten. Dat is nu, maar dat was ook tegen Zwolle. We doen elke wedstrijd hetzelfde. We bekijken beelden van de eerste spits, de tweede spits of wie er eventueel in de punt kan gaan spelen.”

