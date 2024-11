Arno Vermeulen komt met afwijkende reactie op Ajax-nieuws: 'Jammer'

De supporters van Ajax werden zondagochtend vroeg onverwachts verblijd door hun club, die aankondigde vanaf komend seizoen het oude clublogo weer in te gaan voeren. Arno Vermeulen, chef voetbal en commentator bij de NOS, komt in Voetbalpraat op ESPN echter met een heel ander geluid.

Ajax nam 34 jaar geleden, in 1991, afscheid van het 'klassieke' logo dat, dat vanaf 1928 werd gebruikt en onder meer op het shirt stond toen in 1971, 1972 en 1973 beslag werd gelegd op de Europa Cup 1. De beeltenis van de Griekse held Ajax, waarnaar de club is vernoemd, werd destijds vervangen door een gestileerde versie bestaande uit elf wriemelende lijntjes.

In het kader van het 125-jarig bestaan van de club, op 18 maart 2025, heeft Ajax echter besloten een lang gekoesterde wens van de supporters in vervulling te laten gaan. Zondagochtend maakte de club bekend dat het vorige logo met ingang van het seizoen 2025/26 zal terugkeren. "We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert en daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen", motiveerde algemeen directeur Menno Geelen het besluit van de clubleiding.

Vermeulen blijkt - in tegenstelling tot de fans - niet enthousiast over de logo-wijziging bij Ajax. "Jammer dat dat logo weer teruggedraaid is", merkt het NOS-kopstuk op in de slotminuut van Voetbalpraat. "Ze hebben ooit bedacht dat het logo vooral qua druktechniek heel ingewikkeld was. Toen heeft iemand bedacht dat je met elf lijntjes hetzelfde kon bereiken, wat heel knap is. Als je naar dat moderne logo kijkt, dat is eigenlijk heel knap. En dan ga je jaren later weer terug." Kenneth Perez denkt dat het argument van de druktechniek niet opgaat: "Misschien is er nieuwe techniek die het wel mogelijk maakt, in die tak zit wél ontwikkeling", lacht de Deense analist.

Ajacieden, this is our new logo. — AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024

Welk Ajax-logo vind jij mooier? Laden... 16.7% Het huidige, gestileerde logo 83.3% Het klassieke logo dat volgend jaar terugkeert 663 stemmen

