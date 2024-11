Ajacied laat eigen fans versteld staan tijdens duel van Ajax Legends

Simon Tahamata (68) heeft zondag indruk gemaakt op supporters van Ajax tijdens de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends. Tahamata, die in het tweede bedrijf mocht invallen, oogde voor zijn leeftijd erg fit in de Johan Cruijff ArenA.

Niet alle Ajacieden die zondag tijdens de wedstrijd van de Ajax Legends het veld betraden waren nog erg fit, maar dat kon van de 68-jarige Tahamata niet gezegd worden. Het viel de nodige supporters van de Amsterdammers die in het stadion zaten of vanaf de bank zaten te kijken op: "Wat prachtig om Tahamata te zien spelen. Deze man is fitter dan een Van der Vaart", schrijft een Ajacied op X.

Artikel gaat verder onder video

Ook de Supportersvereniging van Ajax viel de fitheid en bedrijvigheid van Tahamata in positieve zin op: "Simon Tahamata is inmiddels 68. Hij oogt echter fitter dan veel mannen op het veld die jonger zijn dan hij. De jaren lijken geen vat op hem te krijgen", schrijft de Supportersvereniging op sociale media.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Brobbey zorgt in slotfase van FC Twente - Ajax voor grote ergernis bij Vincent Schildkamp

Commentator Vincent Schildkamp liet zich in de slotfase van FC Twente - Ajax (2-2) kritisch uit over Brian Brobbey.