Brian Brobbey zorgt in slotfase van FC Twente - Ajax voor grote ergernis bij Vincent Schildkamp

Commentator Vincent Schildkamp van ESPN heeft zich zondagmiddag in de slotfase van FC Twente - Ajax (2-2) kritisch uitgelaten over .

Brobbey ging in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd rond de middencirkel naar de grond, na een luchtduel met verdediger Gustaf Lagerbielke. Ajax zocht dringend naar een winnend doelpunt en was in balbezit met Chuba Akpom, maar doordat Brobbey op de grond bleef liggen en naar het hoofd greep, kon scheidsrechter Allard Lindhout niet anders dan de wedstrijd stilleggen.

LEES OOK: Woedende reacties om misselijk gedrag van Wout Weghorst bij FC Twente - Ajax

Artikel gaat verder onder video

Brobbey had vervolgens slechts enkele seconden nodig om weer op te staan, waarna het spel, zonder blessurebehandeling, weer hervat kon worden. Daarmee verdween het momentum echter wel voor Ajax.

“Brobbey aangeslagen… Die grijpt naar het hoofd. Dan valt het uiteindelijk altijd wel mee bij Brobbey, die met enige regelmaat kermend op het gras ligt en niet veel later weer vrolijk op hobbelt”, sneerde Schildkamp bij ESPN naar de Ajax-spits. “Weinig schade bij Brobbey”, klonk het geërgerd.