Ruud Gullit geschokt: 'Ben jij geen erelid van Ajax?!'

Rafael van der Vaart betreurt de afwezigheid van Marco van Basten bij de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends. Bij de benefietwedstrijd, ter ere van het 125-jarig bestaan van Ajax, was Van der Vaart zelf wel aanwezig. De absentie van Van Basten wordt besproken in het programma Rondo, waar Ruud Gullit tot zijn verbazing te horen krijgt dat San Marco geen erelid is van Ajax.

Van Basten zorgde zondagavond voor gefronste wenkbrauwen, toen hij de wedstrijd afbrandde vanuit de Ziggo Sport-studio. Hij vond het niet leuk om naar te kijken en niet geschikt voor een groot stadion. Van der Vaart kan zich wat voorstellen bij die woorden, maar baalt er toch van dat Van Basten verstek liet gaan. “Ik zou graag zien dat Marco er een keer bij is. Ik heb gisteren zitten kijken en ik snap ieder woord dat hij zegt, maar wij missen Marco op zo’n dag.”

Artikel gaat verder onder video

“Dat kan ik me voorstellen”, antwoordt Van Basten grappend. Op serieuzere toon legt hij uit waarom hij niet aanwezig was. “Ik heb er geen zin in, joh.” Van Basten herhaalt dat hij te veel lichamelijke klachten heeft en zegt dat hij ‘niet kan voetballen’. “AC Milan is straks ook aan de beurt, die club wordt ook 125. Dan ben ik er ook niet bij, om dezelfde reden.” Milan is opgericht op 16 december 1899 en viert het jubileum onder meer rondom de competitiewedstrijd tegen Genoa van 15 december.

Van der Vaart zegt dat Van Basten voor de Ajacieden van zijn generatie een ‘held’ was. Van Basten reageert: “Dat wil ik zo houden. Als ik ga voetballen, is het over.” Van Basten moest stoppen vanwege enkelproblemen, die hem tot de dag van vandaag belemmeren. Van der Vaart: “Je hoeft niet te spelen, maar je kunt er gewoon bij zijn. Als Ajax 125 jaar bestaat, is het jammer dat Marco er niet bij is. Onze idolen heb ik er graag bij. Marco is een beetje een vreemde vogel. Ik vind het jammer.”

LEES OOK: Daley Blind spreekt zich uit over terugkeer naar Ajax

In april 1999 viel Van Basten nog wel in tijdens een erewedstrijd van Ajacieden die ooit deel uitmaakten van een elftal dat in een Europese finale speelde. Zijn rentree op een voetbalveld was een onverwacht hoogtepunt; het publiek veerde op. “Het was toen ook niet gepland, dat ik zou spelen.”

Gullit stelt vervolgens een vraag aan Van Basten: “Ben jij erelid van Ajax?” Van Basten reageert: “Nee. Dat was ook een reden om niet te komen.” Het is niet meteen duidelijk of hij dat laatste daadwerkelijk meent. Van der Vaart en Gullit kijken ervan op dat de voormalig aanvaller geen erelid is. “Dat vind ik wel gek. Wat jij daar gedaan hebt, is toch ongelooflijk?”, aldus Gullit. Van Basten, die met Ajax zeven hoofdprijzen won in de jaren tachtig en viermaal topscorer van de Eredivisie werd in dienst van de Amsterdammers, wil het thema laten rusten. “Volgende onderwerp.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajacied laat eigen fans versteld staan tijdens duel van Ajax Legends

Een 68-jarige speler van Ajax doet de supporters versteld staan.