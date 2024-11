Marco van Basten shockeert met uiterst negatieve woorden over Ajax Legends

Marco van Basten heeft zondagavond met weinig enthousiasme gereageerd op het duel van de Ajax Legends tegen de Real Madrid Legends. De analist van Ziggo Sport vond het niet leuk om naar de wedstrijd te kijken en begrijpt niet dat supporters hiervoor zijn afgereisd naar de Johan Cruijff ArenA.

Tijdens het analyseren van de wedstrijden van de Nations League wordt Van Basten gevraagd naar zijn mening over het jubileumduel van Ajax tegen Real Madrid, dat eindigde in een 2-1 overwinning voor de legendes van Ajax: "Of ik het dan nog wel leuk vind om naar anderen te kijken? Nou, nee, daar word ik ook niet heel vrolijk van moet ik zeggen", is Van Basten eerlijk.

De analist begrijpt voornamelijk niet dat er veel supporters op zo'n wedstrijd afkomen: "Ik vind dat soort dingen leuk als je een partijtje onderling speelt, maar dat moet je niet in het stadion doen. Dat het vol met mensen zit, nou ja, oké, prima. Dat is hun recht. Maar ik word er niet heel warm van", legt Van Basten uit.

Van Basten ontbrak zelf in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig topspits nam niet deel aan het jubileumduel wat te maken heeft met zijn fysieke gesteldheid: "Ik heb last van mijn lichaam, dus dan vind ik het niet leuk", legt de analist uit.

Supporters van Ajax hebben de uitspraken van Van Basten ook meegekregen en zijn niet te spreken over de woorden van de voormalig Ajacied: "Wat loopt Marco Van Basten weer te zeiken bij Ziggo Sport over die galawedstrijd en het nieuwe logo. Marco je bent geen echte Ajacied", stelt een kritische supporter.