Estavana Polman lacht Rafael van der Vaart keihard uit na 'amateuristisch' moment

Rafael van der Vaart heeft zondag de lachers op zijn hand gekregen met een opmerkelijke actie in het shirt van Ajax. Tijdens de wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends gaf een no-look pass met de buitenkant van zijn voet, maar zag dat compleet mislukken.

Van der Vaart viel halverwege in tijdens de wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends. De voetbalanalist had van tevoren aangegeven te hopen dat hij zo min mogelijk minuten zou hoeven spelen. In de minuten die Van der Vaart op het veld stond, probeerde de oud-Ajacied wel even de show te stellen met een bijzondere pass.

Het zorgde voor leedvermaak op te tribune. Onder meer bij Estavana Polman, de vrouw van Van der Vaart. Ze werd door de camera's van Ziggo Sport in beeld gebracht en ze moest hardop lachen om het mislukte balletje van de voormalig middenvelder van Real Madrid.

Van der Vaart zelf werd in de rust van de wedstrijd geconfronteerd met het opvallende moment: "Volgens mij werd je uitgelachen door je eigen vrouw", zei journaliste tegen een vermoeiende Van der Vaart: "Dat kan ik me voorstellen. Het idee was zo mooi. De uitvoering, tsja, dat was echt als een amateur", is Van der Vaart zelfkritisch.