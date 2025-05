Ajax-supporters zijn druk aan het appen en richten zich tot twee mogelijke hoofdrolspelers

Supporters van Ajax hebben niet nagelaten om Erwin van de Looi op het hart te drukken dat hij woensdagavond een belangrijke rol kan gaan spelen in de titelstrijd. Van de Looi gaat met ‘zijn’ Heracles Almelo op bezoek bij PSV, dat de jacht op Ajax heeft geopend. Het verschil tussen Ajax en PSV is op dit moment slechts één punt. De Amsterdammers gaan woensdag op bezoek bij FC Groningen. , middenvelder van de FC, is geboren in Amsterdam en heeft evenals Van de Looi berichten ontvangen van fans van de recordkampioen.

Ajax heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt. De Amsterdammers leken na de 0-2 zege bij PSV op 30 maart hard op weg naar de landstitel, maar na de nederlaag bij FC Utrecht op 20 april is het van kwaad tot erger gegaan. De ploeg van trainer Francesco Farioli liet eind april twee punten liggen tegen Sparta Rotterdam en verloor afgelopen zondag met harde cijfers van NEC. Daardoor is de voorsprong op PSV geslonken tot één punt en komt alles aan op de laatste twee speelronden.

Farioli en zijn manschappen gaan woensdagavond op bezoek bij FC Groningen. Nadat Etienne Vaessen afgelopen zondag na afloop met het uitduel met AZ al een stevige waarschuwing uitdeelde aan Ajax, liet ook zijn trainer Dick Lukkien er dinsdag op zijn persconferentie geen misverstand over bestaan. FC Groningen gaat volle bak en is zeker niet van plan Ajax een handje te helpen in de titelstrijd. Dat blijkt ook uit de woorden van Resink. De geboren Amsterdammer was als jongetje supporter van Ajax. Dat gevoel is door de jaren heen echter verdwenen. “Op een gegeven moment kom je bij Almere City in de jeugd en dan speel je altijd tegen Ajax en verlies je vaak. Dan begint het al af te nemen”, zo vertelt hij in gesprek met RTV Noord.

‘Kijk er naar uit om een resultaat te halen tegen Ajax’

Resink heeft met Almere City regelmatig tegenover Jong Ajax gestaan en vorig seizoen speelde hij in Flevolandse dienst nog tegen de hoofdmacht van de club waar hij jaren geleden fan van was. Dit seizoen speelt hij met FC Groningen tegen Ajax. “Maar nee, supportersgevoelens zijn er niet meer. In mijn omgeving wel, veel vrienden zijn voor Ajax”, vertelt Resink. En die vrienden doen in de aanloop naar het treffen tussen FC Groningen en Ajax een beroep op de middenvelder. “Dat gaat geen invloed hebben op de wedstrijd. Meestal krijgen ze of geen reactie of een hele korte, dus dat is niet bijzonder hoor”, lacht Resink over de verzoeken of hij het woensdagavond iets rustiger aan kan doen.

Resink is evenals zijn trainer Lukkien tot op het bot gemotiveerd om er een knallende wedstrijd van te maken. “Ik denk dat het een wedstrijd is die veel aandacht trekt. Het leeft heel erg hier. We kunnen ons nog beter op de ranglijst positioneren richting de laatste wedstrijd. Ik kijk er naar uit om in de laatste thuiswedstrijd - met een mooie sfeer - een resultaat te gaan halen. Dan hebben we een reële kans om de play-offs te halen”, zo klinkt het.

‘Hoop op jullie gevestigd’

De voetballer van FC Groningen is zeker niet de enige die voorafgaand aan speelronde 33 in de Eredivisie wordt bestookt met berichten uit de hoofdstad. Van de Looi reist met Heracles Almelo af naar Eindhoven en zou Ajax dus een dienst kunnen bewijzen in de titelstrijd. “Natuurlijk denk je na over hoe je je spelers probeert te triggeren, wat je wil en dat soort dingen. Maar ik denk dat het gewoon het allerbelangrijkste is dat wij morgen naar Eindhoven gaan met een bepaalde vechtersmentaliteit en een bepaalde volwassenheid, ondanks dat we een aantal jongens missen, want het gaat daar gewoon stormen. Dat is één ding wat zeker is”, zegt Van de Looi voor de camera van RTV Oost.

Heracles Almelo strijdt evenals FC Groningen nog om een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. Aan de motivatie zal het normaal gesproken niet liggen bij de Heraclieden. Van de Looi heeft de berichten uit Amsterdam in elk geval niet nodig. “Niet van Ajax, maar wel van de supporters en mensen die ik ken, die heel snel na de wedstrijd tegen NEC al zeiden dat alle hoop nu op ons is gevestigd”, vertelt Van de Looi over de berichten die hij heeft ontvangen. “Zo gaat het met Amsterdammers hè. Maar daar hebben we niets aan, dus we kijken gewoon naar onszelf.”

