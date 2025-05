Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven

De beslissing van de tuchtcommissie van de KNVB om de rode kaart van Givairo Read bij Feyenoord - PSV te seponeren, zet kwaad bloed bij een aantal supporters van Ajax. Ze concluderen op basis van het besluit dat de rode kaart onterecht werd toegekend en dat titelconcurrent PSV zo werd geholpen.

Read ontving zijn rode kaart in de slotfase, bij een 2-2 tussenstand. Na een verkeerde terugspeelbal haalde hij Noa Lang onderuit. In de ogen van scheidsrechter Danny Makkelie was dit het ontnemen van een scoringskans, waarna de arbiter de rode kaart trok. Met tien man kon Feyenoord niet voorkomen dat PSV de wedstrijd nog naar zich toetrok: 2-3. Trainer Robin van Persie liet na afloop weten de rode kaart onterecht te vinden en daar ging de tuchtcommissie van de KNVB in mee.

De aanklager betaald voetbal wilde Read aanvankelijk voor één duel schorsing, maar daar ging Feyenoord niet mee akkoord. Daardoor kwam de zaak voor bij de tuchtcommissie van de KNVB, die de verdediger besloot vrij te spreken. “De tuchtcommissie is op grond van de tv-beelden onvoldoende overtuigd dat sprake is geweest van een door Read gemaakte overtreding. Daarom komt de tuchtcommissie niet toe aan de beoordeling of er sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans”, viel te lezen op de website van de KNVB.

Ajax-fans zijn ervan overtuigd dat de rode kaart invloed had op het wedstrijdverloop. Met elf tegen elf was Feyenoord er wellicht in geslaagd om een punt over te houden aan de wedstrijd en had de titelstrijd er heel anders uitgezien, redeneren ze. "Schandalig, dan was het dus helemaal geen rood", klinkt het bijvoorbeeld op X.

Een van ‘s lands meest prominente Ajax-supporters, Sjaak Swart, zei al snel dat de rode kaart onterecht was. Nu die is geseponeerd, is hij nog altijd boos. “Ja, daar koop ik geen brood voor. Dit is diefstal. En een schande, een regelrechte schande”, zegt Swart tegen De Telegraaf. Toch bestaat de kans dat Read alsnog wordt geschorst, want de aanklager betaald voetbal is in beroep gegaan tegen zijn vrijspraak.