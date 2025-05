Plottwist: vrijspraak Feyenoord-verdediger Givairo Read krijgt een staartje

De aanklager betaald voetbal is het niet eens met de beslissing van de tuchtcommissie, die dinsdag besloot om Feyenoord-verdediger vrij te spreken naar aanleiding van de rode kaart die hij in de topper tegen PSV kreeg van scheidsrechter Danny Makkelie. De KNVB maakt bekend dat de aanklager beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak.

Read werd in de 90ste minuut, bij een 2-2 stand, met direct rood naar de kant gestuurd na een overtreding op Noa Lang. Diezelfde Lang tekende een kleine tien minuten later, diep in blessuretijd, voor de beslissende 2-3 in De Kuip. Feyenoord dreigde Read door zijn rode kaart niet in te kunnen zetten in het duel met RKC Waalwijk van komende woensdag, maar de verdediger kreeg dinsdag te horen dat hij door de tuchtcommissie is vrijgesproken en dus 'gewoon' van de partij kan zijn.

De aanklager laat het er echter niet bij zitten, schrijft de KNVB op de eigen website. "Naar aanleiding van de op 13 mei 2025 gedane uitspraak van de tuchtcommissie betaald voetbal inzake de rode kaart van Feyenoord-speler Givairo Read tijdens de op 11 mei 2025 gespeelde wedstrijd Feyenoord - PSV, heeft de aanklager betaald voetbal besloten in beroep te gaan tegen deze uitspraak van de tuchtcommissie", schrijft de voetbalbond. "De aanklager stelt beroep in omdat hij van mening is dat de tuchtcommissie de beschuldigde, Givairo Read, ten onrechte heeft vrijgesproken van het tenlastegelegde feit", aldus de KNVB.

