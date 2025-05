'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord

Dennis te Kloese en Feyenoord-fans mogen in hun handen wrijven na de interesse van Al-Nassr voor . Dat is de mening van Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka. Laatstgenoemde vindt de interesse van de club uit Saudi-Arabië zelfs 'een geschenk uit de hemel'.

Dat Hancko deze zomer vertrekt bij Feyenoord, lijkt al een tijdje vast te staan. De Slowaak speelt alweer drie seizoenen in Rotterdam en is de Eredivisie ontgroeid. Verder komt Hancko met zijn 27 jaar in de beste fase van zijn carrière, die natuurlijk ook niet eeuwig duurt. Een transfer naar een buitenlandse club lijkt dan ook een juiste vervolgstap.

Al-Nassr is zeer geïnteresseerd in de diensten van Hancko, wist het Algemeen Dagblad eerder al te melden. De club van Cristiano Ronaldo wil meer (top)voetballers uit Europa halen en ziet in de Feyenoord-verdediger een potentiële opvolger van Aymeric Laporte. Al-Nassr zou ook een flink bedrag op tafel willen leggen. Niet alleen Feyenoord, maar ook Hancko en zijn familie zouden er financieel allesbehalve op achteruitgaan. De club uit Saudi-Arabië zou het transferrecord van Feyenoord (zo'n 32 miljoen) zelfs willen verbreken.

Er is voldoende interesse in Europa voor de Slowaakse mandekker, maar de aanbiedingen die Al-Nassr op tafel kan leggen, kunnen waarschijnlijk nergens worden gematcht. Gouka hoort de kassa al rinkelen. "Daarom zou Al-Nassr voor Feyenoord en Hancko als een geschenk uit de hemel kunnen worden gezien. De Rotterdammers creëren dan een fors budget voor toekomstige aankopen." Aangezien ook Gernot Trauner mogelijk uit De Kuip vertrekt deze zomer, zal Te Kloese (een deel van) het geld voor het verdedigingsduo gelijk weer moeten inzetten. De komst van Tsuyoshi Watanabe lijkt bijna zeker, en hoewel dat een rechtsbenige verdediger betreft, zou hij ook 'niet in de war raken als hij een tijdje links in het centrum van de defensie moet spelen'.

Nieuw beleid voor Feyenoord

De Japanner is met zijn 28-jarige leeftijd al een meer ervaren speler en lijkt dan ook wat schuin te staan op de recente beleid van Feyenoord. "Een paar jaar geleden was de stelregel in de Kuip dat er vervolgens jonge spelers zouden worden aangetrokken die zich zo zouden ontwikkelen dat de marktwaarde omhoog zou schieten", weet Gouka. "Denk aan Igor Paixão, de volgende speler die een recordbedrag zou moeten opleveren. Watanabe is niet zo’n speler. Hij zou een aankoop zijn in de categorie In-beom Hwang (28), als hij tenminste voldoet."

