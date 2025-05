Witte rook op komst: 'Tweede Feyenoord-versterking na verbeterde miljoenenaanbieding'

Feyenoord-fans mogen gaan uitkijken naar de komst van . De centrale verdediger van AA Gent wordt al langer gelinkt aan de Rotterdamse club en door een verbeterde aanbieding van Feyenoord lijkt de transfer nu slechts een kwestie van tijd. Dat weet Rutger Vinke te melden op X.

Watanabe is een 28-jarige Japanner, die voornamelijk in het hart van de defensie speelt. In 2021 verliet de verdediger Japan, om in België te gaan spelen. Na anderhalf seizoen KV Kortrijk maakte Watanabe de stap naar Gent. Daar is hij uitgegroeid tot vaste waarde. Verdedigend staat Watanabe zijn mannetje, maar ook aanvallend kan hij een steentje bijdragen. Met zijn leeftijd brengt hij ook ervaring met zich mee, waarmee hij het gat wat Dávid Hancko eventueel achterlaat moet opvullen. Watanabe heeft nog een contract tot medio 2027 en dus moet Feyenoord in de buidel tasten.

Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl meldde al dat de Rotterdammers een miljoenenbod hadden neergelegd bij Gent, dat volgend seizoen niet in een Europese competitie uitkomt. De Belgische club zou iets minder dan tien miljoen euro voor Watanabe willen hebben. Feyenoord zou nu een tweede bod hebben ingediend, volgens Vinke. Laatstgenoemde werkte langdurig voor 1908.nl, maar heeft de nieuwssite sinds september vorig jaar achter zich gelaten. Toch blijft Vinke via X nieuws brengen over Feyenoord, op persoonlijke titel.

Vinke meldt namelijk dat de Rotterdammers een 'verbeterde miljoenenaanbieding' hebben neergelegd bij Gent. Om welk bedrag het precies gaat, is onduidelijk. Wel is Vinke ervan overtuigd dat deze transfer rond gaat komen: "Persoonlijke voorwaarden zijn al gematcht. Feyenoord en KAA Gent denken er ook uit te komen. Tweede Rotterdamse versterking voor het voetbalseizoen ‘25/‘26."

Feyenoord heeft ondertussen een verbeterde miljoenenaanbieding neergelegd voor KAA Gent verdediger Tsuyoshi Watanabe (28). Persoonlijke voorwaarden zijn al gematcht. Feyenoord en KAA Gent denken er ook uit te komen. Tweede Rotterdamse versterking voor het voetbalseizoen ‘25/‘26. https://t.co/vEe9AQLjAS — Rutger (@RutNultien) May 6, 2025

