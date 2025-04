Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’

Jan Boskamp ‘krijgt de schijt’ van Robin van Persie, die ‘helemaal veranderd’ zou zijn, nu hij trainer is geworden van Feyenoord. Dat laat de oud-voetballer weten in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. Vooral de omgang van de Feyenoord-trainer met Pierre van Hooijdonk wekt ergernis bij Boskamp.

Boskamp bespreekt in de podcast met Nicky van der Gijp het gedrag van Van Persie als hoofdtrainer in de media. “Robin is helemaal veranderd”, lacht Boskamp. “Hij doet heel rustig aan, hij lacht en noem maar op. Maar misschien denkt hij wel wat anders.”

De opvallendste verandering ziet Boskamp in de omgang met een oud-teamgenoot van Van Persie: “Hij is ook ineens poeslief naar Van Hooijdonk.” De tweevoudig international duidt op de jarenlange publieke ruzie tussen de twee voormalige Feyenoord-spitsen. Recentelijk spraken de heren juist van een positieve verstandhouding, tot ergernis van Boskamp: “Daar krijg ik de schijt van.”

Op voetbalgebied ziet Boskamp het overigens wel zitten met de huidige Feyenoord-trainer: “Volgend seizoen is het de groep van Van Persie, hè. Dan krijg je denk ik weer de Van Persie die zegt dat er leuk gevoetbald gaat worden. Hij heeft zich nu helemaal aangepast.”

