Fans van Ajax en Feyenoord likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!'

Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser heeft maandagavond een verpletterende indruk achter gelaten bij fans van onder meer Ajax en Feyenoord. De Belgische goalie van de Deventenaren vertolkte een heuse heldenrol bij de bekerwinst van Go Ahead Eagles op AZ. De Busser was tijdens de wedstrijd al belangrijk en pakte tijdens de strafschoppenserie ook nog twee penalty's.

De Busser maakte begin dit seizoen transfervrij de overstap van het Belgische Lommel SK naar Go Ahead Eagles. In Deventer begon de doelman op de bank en moest hij de plek onder de lat laten aan Luca Plogmann. Na de winterstop koos trainer Paul Simonis voor de 25-jarige Belg onder de lat en van deze keuze zal hij geen spijt hebben gehad.

De 1,90 meter lange doelman maakt een uitstekende indruk onder de lat bij Go Ahead Eagles. Ook in de bekerfinale liet de Belg zich zien met enkele fantastische reddingen, waaronder die op het schot van Troy Parrott in de eerste helft. In de strafschoppenserie pakte De Busser ook nog strafschoppen van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo.

Als het aan fans van Ajax en Feyenoord ligt dan maakt De Busser binnen afzienbare tijd de overstap naar Amsterdam of Rotterdam. "Ik wil De Busser wel als keeper bij Ajax zien, mits dit geen incident is. Wat een keeper zeg", aldus een supporter op X. "Die De Busser mag wel in De Kuip blijven", pent een Feyenoord-supporter neer, die bijvalt krijgt van een ander. "Is De Busser al benoemd tot de opvolger van Bijlow."

