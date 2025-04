Bizarre momenten bij AZ - Go Ahead, Makkelie is niet te verstaan

Een bizarre openingsfase van de tweede helft in de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. In de eerste tien minuten werd het spel stilgelegd en mocht AZ twee penalty's nemen, waarvan er één werd benut.

De ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op in de eerste minuten van de tweede helft. De wedstrijd werd eerst enkele minuten stilgelegd vanwege rookontwikkeling die volgde op het afsteken van vuurwerk door de Go Ahead-supporters. Na de hervatting kreeg AZ een penalty vanwege een overtreding van Joris Kramer op Ernest Poku.

Makkelie zag er aanvankelijk geen penalty in, maar videoscheidsrechter Rob Dieperink adviseerde hem om de beelden te bekijken. Middels een on-field announcement communiceerde Makkelie aan de aanwezige fans dat er sprake was van een ‘duidelijke overtreding’ en daarom gaf hij een penalty.

Troy Parrott schoot de penalty erg zwak in, waardoor keeper Jari De Busser redding kon brengen. De VAR zag echter dat de Busser met beide voeten voor de doellijn stond op het moment dat Parrott de penalty nam. Makkelie communiceerde: “Bij het nemen van de strafschop liep een verdediger te vroeg in, die daarna de bal onklaar maakt voor de aanvallende partij. Overnemen strafschop.”

Makkelie niet te horen

Daardoor mocht Parrott het nog eens proberen. De Ier schoot de penalty nu meer richting de hoek en zag De Busser de verkeerde kant opduiken: 1-0. Overigens waren de aankondigingen van Makkelie niet te horen voor de fans in De Kuip.

