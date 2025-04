Beveiliger in De Kuip herkent hoofdrolspeler niet: 'U mag niet naar binnen'

Paul Simonis, de trainer van Go Ahead Eagles, werd maandag even de toegang ontzegd tot De Kuip. Een beveiliger herkende hem niet, vertelt hij vlak voor de aftrap van de bekerfinale tegen AZ.

ESPN-verslaggever Hans Kraay junior zag dat Simonis niet werd binnengelaten. Simonis legt uit: “Die beveiliger herkende me niet, dus hij vroeg waar mijn accreditatiekaart was. Hij zei: ‘Meneer, waar is uw accreditatiekaart? U mag niet naar binnen.’ Dus ik moest hem even vertellen wie ik was.”

In het interview vertelt Simonis ook over de voorbereiding die Go Ahead op de bekerfinale heeft gehad. ESPN-analist Kenneth Perez wil graag weten of Simonis een ‘motivatiefilmpje’ heeft laten zien aan de spelers. “Het antwoord is ja”, geeft Simonis aan.

Motivatiefilmpje voor Go Ahead

“Vorig jaar heeft Go Ahead dat gedaan voor de play-offwedstrijden tegen FC Utrecht. De vrouwen en families hebben toen wat ingesproken. Dat is heel goed bevallen. De spelersraad gaf aan dat ze dat als heel prettig hebben ervaren, dus dat hebben we weer gedaan”, aldus de trainer. “Er zaten een paar heel leuke boodschappen bij. Een paar andere verstond ik niet, want m’n Fins is niet zo goed”, verwijst hij lachend naar de Finse aanvaller Oliver Antman.

