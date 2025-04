Bekerfinale LIVE | Clasie ontbreekt bij AZ, ook opstelling Go Ahead bekend

"},{"@type":"BlogPosting","headline":"Opstelling AZ","datePublished":"2025-04-21T14:46:03.000000Z","articleBody":"

Bij AZ dus geen Jordy Clasie, hij wordt in de basis vervangen door Kees Smit. Aanvoerder bij de Alkmaarders is Bruno Martins Indi.



Jordy Clasie zal niet op het veld staan tijdens de finale. De middenvelder is gespot in het Maasgebouw en zal vanaf de tribune toekijken. Het was lang onzeker of Clasie op tijd fit zou zijn, maar uiteindelijk komt de wedstrijd te vroeg.



Bussen met AZ-fans die van Alkmaar richting Rotterdam reden zijn op elkaar gebotst. Er zouden vijf gewonden bij zijn gevallen. Voor de supporters is vervangend vervoer onderweg.



Flinke pech voor een groep AZ-supporters. Onderweg naar De Kuip is de bus waar ze in zitten betrokken geraakt bij een ongeluk. Volgens Voetbal Ultras kwam de supportersbus van de Alkmaarders iets te dicht op de bus voor hem.

Go Ahead Eagles speelde pas één keer eerder de bekerfinale en wist na de recente interlandperiode in maart geen wedstrijd te winnen, maar aan vertrouwen geen gebrek bij de achterban. Sterker nog: deze supporter van de ploeg van trainer Paul Simonis houdt al rekening met een nieuw Europees avontuur.



Na de spelers vertrekken ook de supporters van Go Ahead Eagles naar De Kuip, met bussen vanaf Deventer.



De spelers van Go Ahead Eagles zijn zojuist 'geruisloos' vertrokken naar Rotterdam. Er was geen uitzwaaimoment, waarbij de supporters de spelers nog een hart onder de riem konden steken. Dit was een wens van de Go Ahead Eagles-selectie.



De bus van Go Ahead Eagles is vertrokken in de richting van Rotterdam. Nog 7,5 uur tot de aftrap in De Kuip!



Erik ten Hag is bijzonder erg te spreken over Go Ahead Eagles. De Tukker was in het verleden als hoofdtrainer werkzaam in de Adelaarshorst en kijkt met veel plezier naar het werk dat Paul Simons momenteel levert in Deventer. Ten Hag deelde in de aanloop naar de bekerfinale in gesprek met RTV Oost veel complimenten uit aan Go Ahead Eagles: “Ze spelen fantastisch en ik denk dat het een geweldige beloning is voor het harde werk daar. Voor het no-nonsense beleid dat ze daar voeren. Prachtig voor de stad Deventer, voor het oostelijk voetbal en laten we hopen dat ze het heel goed gaan doen.”



Erik ten Hag is laaiend enthousiast over Go Ahead Eagles. De Deventenaren kunnen een geweldig seizoen maandagavond al bekronen met de eindzege van de KNVB-beker. Volgens Ten Hag is AZ favoriet, maar hij ziet zeker kansen voor zijn oude club.

De grote vraag in de aanloop naar de bekerfinale is: kan Jordy Clasie spelen? De middenvelder van AZ kampt al enkele weken met een blessure en leek de bekerfinale in eerste instantie uit zijn hoofd te moeten zetten, maar een definitief besluit is nog altijd niet genomen. Clasie is dus een twijfelgeval voor het treffen met Go Ahead Eagles. Dat geldt ook voor een andere sterkhouder van AZ.







De vermoedelijke opstellingen van beide ploegen lees je hier:

LIVE: AZ - Go Ahead Eagles (KNVB Beker)



Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van AZ en Go Ahead Eagles voor de bekerfinale in De Kuip.