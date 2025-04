Ten Hag geniet van Eredivisie-sensatie: 'Links weet wat rechts doet en ze gaan voor elkaar door het vuur'

Erik ten Hag is laaiend enthousiast over Go Ahead Eagles. De Deventenaren kunnen een geweldig seizoen maandagavond al bekronen met de eindzege van de KNVB-beker. Volgens Ten Hag is AZ de favoriet, maar hij ziet zeker kansen voor zijn oude werkgever. De voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United spreekt van een ‘unieke kans’ voor Go Ahead Eagles, niet in de laatste plaats omdat de bekerwinst normaal ‘voorbehouden’ is aan Ajax, PSV of Feyenoord.

Ten Hag was tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013 39 wedstrijden werkzaam als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De Tukker vertrok vervolgens naar Bayern München om daar aan de slag te gaan als hoofdtrainer van het tweede elftal, alvorens uitdagingen aan te gaan bij FC Utrecht, Ajax én Manchester United. Ten Hag zit na zijn ontslag bij Manchester United eind vorig jaar zonder club, waardoor hij alle tijd heeft om vooruit te blikken op de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Dat doet hij dan ook, in gesprek met RTV Oost. “Op basis van het voetbal dat we dit seizoen van Go Ahead hebben gezien, niet”, zo legt hij uit waarom het hem niet verbaast dat de Deventenaren in de finale staan.

Go Ahead Eagles plaatste zich vorig seizoen al voor de finale van de play-offs om Europees voetbal, waarin ze afrekenden met FC Utrecht en zich dus verzekerden van een ticket voor de voorrondes van de UEFA Conference League. Dat succes bleef niet onopgemerkt. Trainer René Hake sloot zich aan bij Ten Hag en Go Ahead Eagles zag daarnaast meerdere sterkhouders vertrekken. De club is er desondanks in geslaagd er opnieuw een succesvol geheel van te maken. “Ze spelen fantastisch en ik denk dat het een geweldige beloning is voor het harde werk daar. Voor het no-nonsense beleid dat ze daar voeren. Prachtig voor de stad Deventer, voor het oostelijk voetbal en laten we hopen dat ze het heel goed gaan doen”, zo is Ten Hag lovend over de prestatie van zijn oude werkgever.

‘Als ze dát kunnen, hebben ze gewoon een goede kans’

Volgens Ten Hag is AZ ‘natuurlijk de favoriet op basis van historie en de club die het op dit moment is’. “Ze hebben Europees gespeeld. Ze hebben een goede spelersgroep, maar dat heeft Go Ahead ook. Het is een wedstrijd op zich en Go Ahead heeft alle kansen”, zo klinkt het. Ten Hag weet hoe het is om zowel als speler én als trainer in de eindstrijd van de KNVB-beker te staan. Hij won het toernooi als speler van FC Twente en legde er als trainer van Ajax zelfs tweemaal beslag op. “Het gaat erom dat je je als ploeg kunt focussen op die wedstrijd. Dat het niet om randzaken gaat als kaartjes voor de familie. Het moet om de wedstrijd gaan. Als ze die focus kunnen pakken en hun eigen spel kunnen spelen, hebben ze gewoon een goede kans. Maar dat heeft AZ natuurlijk ook”, stelt Ten Hag.

Het Go Ahead Eagles van trainer Paul Simonis wordt bedolven onder de complimenten. Ten Hag spreekt eveneens enkel lovende woorden over de sensatie uit Deventer. “Een heel duidelijk speelplan. Ze spelen al langere tijd met elkaar en je ziet automatismen. Links weet wat rechts doet. Ze kennen elkaars kwaliteiten en tekortkomingen. En ze gaan voor elkaar door het vuur”, zo klinkt het. Maandagavond krijgen Simonis en zijn manschappen de kans om een prijs te winnen. Ten Hag weet dus maar al te goed wat de winst van de KNVB-beker betekent. “Dat ik als speler de beker won, dat is het mooiste. Dat is het meest euforische moment uit mijn carrière en uiteindelijk doe je het daar ook voor. Ze moeten zich heel erg goed beseffen dat het een unieke kans op een prijs is. Dat moet geen extra druk geven, ze moeten vooral genieten.”

Na de eindzeges van Ajax in 2021, PSV in 2022 én 2023 en Feyenoord in 2024, kan er weer eens een club buiten de traditionele top drie met de dennenappel aan de haal gaan. “Meestal is het voorbehouden aan Ajax, PSV, Feyenoord. Spelers die daar spelen maken dit mee. Spelers van, zoals wij toen, FC Twente en Go Ahead Eagles, die maken dat niet zo vaak mee. Dat moet je goed beseffen en iets extra’s inleggen”, aldus Ten Hag.

