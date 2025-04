Dit is wie de KNVB Beker uitreikt aan AZ of Go Ahead Eagles

AZ en Go Ahead Eagles hebben allebei bekendgemaakt wie de KNVB Beker uitreikt bij een overwinning in de finale. Als AZ aan het langste eind trekt, overhandigt Robert Eenhoorn de trofee. Bij succes van Go Ahead Eagles mag clubicoon Adrie Steenbergen de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen.

AZ en Go Ahead Eagles treffen elkaar op maandag 21 april om 18.00 uur in De Kuip. AZ stond zeven keer eerder in de finale won de trofee driemaal, waarvan de laatste keer in 2013. Go Ahead speelde in 1965 de enige bekerfinale uit de clubhistorie en daarin was Feyenoord met 1-0 te sterk.

Wie reikt de beker uit als AZ wint?

Artikel gaat verder onder video

Robert Eenhoorn (57) was tussen 2014 en 2024 de algemeen directeur van AZ en werd daarna opgevolgd door Merijn Zeeman. Onder leiding van Eenhoorn kende AZ sportief én organisatorisch succesvolle jaren. Zo ontwikkelde de AZ Jeugdopleiding zich flink, met als resultaat het behalen van de UEFA Youth League in 2023. Daarnaast werd het AFAS Trainingscomplex geopend in Wijdewormer, werd er hard gewerkt aan een vernieuwd stadion en groeide de club financieel sterk. Tevens was AZ 1 een vast gezicht op de Europese velden. Na tien jaar nam hij afscheid en werd hij benoemd tot Lid van Verdienste bij AZ.

Wie reikt de beker uit als Go Ahead wint?

Adrie Steenbergen (77) werd geboren in het Hof van Colmschate, op hemelsbreed 150 meter van de Adelaarshorst. Hij doorliep de jeugdopleiding van Go Ahead en speelde daarna voor AGOVV en Heracles Almelo. Nadat een goedaardig gezwel rond zijn ribben een vroegtijdig einde maakte aan zijn voetballoopbaan, bracht de clubliefde hem midden jaren 70 terug naar Deventer. Sindsdien vervulde de Twellonaar onder meer de functies van hoofdscout en bestuurslid, alvorens hij in 1988 teammanager werd onder toenmalig hoofdcoach Fritz Korbach. Na 32 jaar teammanagerschap verruilde hij de zijlijn voor de bestuurstafel, als Raad van Commissarissen-lid technische zaken. Tegenwoordig is Steenbergen actief als wedstrijdsecretaris en ondersteunend teammanager bij Go Ahead Eagles.

Wie wint de bekerfinale? Laden... 41.3% AZ 58.7% Go Ahead Eagles 269 stemmen

