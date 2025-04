Grote zorgen richting bekerfinale: 'Hij zit er als een dood vogeltje bij'

Go Ahead Eagles geldt als favoriet voor de bekerfinale tegen AZ, zo vindt Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf wijst in de podcast Kick-Off op de grote wisselvalligheid bij de ploeg van Maarten Martens.

Nog niet zo lang geleden speelde AZ Galatasaray van de mat in de Europa League en werd de ploeg gezien als kandidaat voor een topdrieklassering in de Eredivisie. Inmiddels staat AZ op de zesde plaats en is alleen het winnen van de beker nog een realistische optie om de Europa League in te gaan. Als dat niet lukt, wachten naar alle waarschijnlijkheid de play-offs om een voorrondeticket in de Conference League.

Artikel gaat verder onder video

“Het verhaal van AZ dit seizoen is dat ze slechte periodes en goede periodes constant met elkaar afwisselen”, zegt Driessen. “Het is voor hen te hopen dat de wedstrijd tegen Go Ahead het begin is van een goede periode.”

AZ kent wisselvallige periodes

Het seizoen van AZ valt inderdaad op te delen in een paar periodes. De Alkmaarders kenden een bliksemstart: van de eerste zeven officiële wedstrijden werden er zes gewonnen en één gelijkgespeeld. Van de daaropvolgende zeven wedstrijden werden er echter zes verloren en één gelijkgespeeld. Daarna sloeg AZ de weg omhoog in, met goede prestaties in de Eredivisie en de Europa League in december, januari en februari. Inmiddels wacht de ploeg van Martens echter al zes wedstrijden op een overwinning.

“Ik vind Go Ahead op dit moment de favoriet. Zeker als Clasie niet meedoet, wordt het echt een probleem voor AZ”, vreest Driessen, die AZ zondag met 1-0 zag verliezen van Heracles Almelo. Collega Verweij viel iets op aan trainer Martens, die in de slotfase meermaals in beeld werd genomen. “Als je Martens vlak voor tijd zag… Hij zag het echt helemaal niet meer zitten, leek het wel. Hij zat er als een dood vogeltje bij. Ik hoop dat hij deze week de boel op scherp kan zetten. Hij zat er heel beroerd bij.”

Wie wint de bekerfinale? Laden... 40.7% AZ 59.3% Go Ahead Eagles 59 stemmen

