Caroline van der Plas twijfelt om opvallende reden of ze bekerfinale wil bijwonen

Caroline van der Plas twijfelt om in te gaan op een uitnodiging van Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, om de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles in De Kuip bij te wonen. Het Tweede Kamerlid van BBB is al haar hele leven supporter van de Deventenaren, maar ze vindt het 'bezwaarlijk' om met een AZ-delegatie mee te gaan.

Go Ahead Eagles maakt onder trainer Paul Simonis een prachtig seizoen door. Na 28 speelronden staat de Deventerploeg op een keurige zevende plaats in de Eredivisie. Bovendien bereikte het de bekerfinale door onder meer FC Twente en PSV onderweg uit te schakelen. In de finale, die gespeeld wordt op 21 april (tweede paasdag) is AZ in De Kuip de tegenstander.

Van der Plas gaat die bekerfinale mogelijk op de Brink in Deventer kijken. "Ik weet wel, misschien maak je een finale nooit meer mee. Maar om het daar te volgen, is een belevenis van hier tot Tokio", vertelt ze in gesprek met de Stentor. Toch kan Van der Plas de bekerfinale ook in De Kuip meemaken. "De burgemeester van Zaanstad heeft me uitgenodigd. Heel lief, maar om als supporter van Go Ahead Eagles met een AZ-delegatie mee te gaan, vind ik bezwaarlijk."

Ze heeft de uitnodiging nog niet afgewezen, maar moet er wel even goed over nadenken. Mocht Van der Plas gaan, dan zal zich niet inhouden tussen de bobo's. "Als ik voetbal kijk, doe ik wel mee. Nee, dan denk ik niet: het is niet netjes om te juichen. Dus reken maar dat ik dat doe als Go Ahead Eagles scoort of wint", erkent de politica, die de kans aanwezig acht dat de mannen van Simonis de bekerwinst pakken. "Er staat een heel goed team."

Van der Plas ziet vertrek Go Ahead uit Vetkampstraat niet zitten

In gesprek met de Stentor gaat Van der Plas ook nog even in op het stadion van Go Ahead Eagles, dat in de Vetkampstraat staat. Als het aan het Kamerlid ligt, dan vertrekt de club niet uit de roemruchte straat. Mede omdat De Adelaarshorst een van de weinige stadions in Nederland die in midden in een woonwijk ligt. De politica wil dat zo houden. "Als ze ooit weg moeten uit de Vetkampstraat, keten ik me vast aan het hek. Zo’n vertrek zou verschrikkelijk zijn. Dan kun je wel zeggen: dat is een trend, meerdere clubs zitten op een bedrijventerrein of in een multifunctioneel stadion. Maar dat past niet bij Deventer", besluit ze.

