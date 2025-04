Oranje Leeuwinnen zorgen voor irritatie bij Heracles Almelo: 'Lijkt wel een gevangenis'

Bij Heracles Almelo was niet iedereen blij met de keuze van de KNVB om de Nations League-wedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Oostenrijk (3-1) in het Asito Stadion te spelen. Trainer Erwin van de Looi van Heracles Almelo voelde zich niet thuis in het eigen stadion.

Voor de tweede keer ooit werd een interland gespeeld in het Asito Stadion. In oktober speelde Jong Oranje (mannen) tegen de leeftijdsgenoten van Mexico (1-0) en vrijdag was het dus de beurt aan de Oranje Leeuwinnen. Onder het oog van ruim 9000 toeschouwers was de ploeg van bondscoach Andries Jonker met 3-1 te sterk.

Artikel gaat verder onder video

Cas Oude Avenhuis, facilitair manager bij Heracles Almelo, vertelde in de aanloop naar de wedstrijd hoe het stadion werd omgetoverd tot KNVB-terrein. Daar was een speciaal team van de KNVB bij betrokken. “Vrijwel alle logo’s, clubuitingen, reclameborden of wat dan ook gelinkt aan Heracles zijn afgedekt. Zowel binnen als buiten. Onze vlaggen, billboards op de gevels en de welkomsborden Wij zijn Heracles zul je niet zien. Elk logo van ons is er een van de KNVB geworden”, zei Oude Avenhuis tegen Tubantia.

Vanaf vrijdag 15.00 uur, toen alle Heracles-spelers na de training de kleedkamers hadden verlaten, was het terrein exclusief voor Oranje en de speelsters. Zaterdag kon Heracles de kleedkamer weer gebruiken voor de laatste training richting de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondag.

LEES OOK: Van de Looi trekt fel van leer na speculaties: 'Klinkklare onzin'

RTV Oost schreef dat het stadion ‘voelt als een gevangenis in voorbereiding op hoog bezoek’. “Elke beweging wordt gescand. Geen muisje komt er zomaar door. Zelfs het kantoorpersoneel moet smeken om hun eigen bureaustoel te bereiken. Wie een accreditatie weet te bemachtigen, koestert die als een gouden wikkel uit een sprookje van Roald Dahl. De thuisbasis van Heracles oogt plots als De Karelskamp, een steenworp verderop.”

Op het wekelijkse perspraatje sprak Van de Looi vrijdag van een 'rommelige week', waarin Bas Sibum werd voorgesteld als trainer voor komend seizoen. "En nu zitten we in een geheel oranje omgeving, in een stadion dat helemaal verbouwd is terwijl het maar om één ding moet gaan: RKC Waalwijk-Heracles. Dat is gewoon de wedstrijd waar het om draait."

De situatie werd zaterdagavond ook besproken bij De Eretribune op ESPN. “Niet iedereen was blij met het spelen in het stadion”, zei presentatrice Aletha Leidelmeijer, waarna tafelgast Anco Jansen reageerde: “Van de Looi mocht ook niet in zijn kantoortje komen. Maar als club weet je daar toch gewoon van? Dat zijn gewoon de regels.”

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Ronald Koeman heeft een 'ijzingwekkend signaal' afgegeven aan de Eredivisie. Dat is althans de visie van Hugo Borst. 🔗

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗