Van de Looi trekt fel van leer na speculaties: 'Klinkklare onzin'

De blessure van in aanloop naar de Twentse derby tussen Heracles Almelo en FC Twente zorgde voor de nodige speculaties. Er was de twijfel over het feit of de linkervleugelverdediger wel tegen zijn eigenlijke broodheer mocht spelen. Heracles-trainer Erwin van de Looi verwijst die geruchten naar het rijk der fabelen.

Heracles nam Rots afgelopen winter op huurbasis over van FC Twente. In Almelo wist de jonge verdediger direct zijn stempel te drukken en groeide hij meteen uit tot een onmisbare basiskracht in de achterhoede. De negentienjarige Rots speelde tot dusver tien officiële wedstrijden voor de Heraclieden en was daarin goed voor twee treffers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Twitterfenomeen’ Willie Overtoom: ‘Hun woorden zijn kogels, neem ze weg’

Afgelopen week raakte Rots geblesseerd bij Oranje Onder 19, dat drie EK-kwalificatiewedstrijden afwerkte. De linkspoot moest vanwege een hamstringblessure het laatste duel in de kwalificatie laten schieten. Al snel werd duidelijk dat er voor Rots ook een streep ging door de derby tegen zijn eigenlijke werkgever FC Twente. "Het is niet dat hij een scheur heeft van hier tot daar en dat hij er zes weken uitligt. Daar ziet er niet naar uit, maar het is een hamstringblessure. Dan weet je het wel, dat is altijd tricky. Hoe dan ook, het was vrij snel duidelijk dat spelen op zondag heel lastig wordt.”

LEES OOK: Taboe in het profvoetbal: 'Ik vraag me af of we dat ooit gaan meemaken'

Van de Looi moet niets weten van speculaties

Zodoende komt er geen onderling duel voor Mats met zijn broer Daan Rots, die rechtsbuiten is bij FC Twente. De afmelding riep verschillende reacties op, waarbij er zelfs werd gesuggereerd dat Rots niet tegen FC Twente zou mogen spelen. "Klinkklare onzin", stelt Van de Looi tegenover De Twentsche Courant Tubantia. "Als ik zeg dat ik stop als trainer bij Heracles en daar iets aan toevoeg, ontstaan er ook allerlei verhalen. Je moet die naast je neer kunnen leggen.”

"Als je de regels kent, weet je dat je helemaal geen afspraken kunt en mag maken over het niet meedoen van gehuurde spelers. Dus dat is sowieso al uitgesloten. Mats is naar Almelo gekomen om te voetballen, om ervaring op te doen en een betere speler te worden. Daar horen juist wedstrijden bij waarin wat meer de schijnwerpers op je gericht staan. Daar word je een grote jongen van. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij niet wil spelen. Dan had-ie beter bij FC Twente kunnen blijven", besluit Van de Looi.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Ajax en PSV strijden om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗