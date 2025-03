Taboe in het profvoetbal: 'Ik vraag me af of we dat ooit gaan meemaken'

Etienne Verhoeff en Johan Inan valt het op dat voetballers in zelden vaderschapsverlof opnemen. Dat wordt besproken in de AD Voetbal podcast. Verhoeff ziet een gebrek aan mogelijkheden voor de voetballers, Inan verwijst naar een cultuur waarin spelers graag ‘verantwoordelijkheid nemen’ en hoge verwachtingen kennen.

Vaderschapsverlof

Verhoeff legt een discrepantie voor die zich lijkt voor te doen in het profvoetbal: "Als je in Nederland vader wordt, is het zo tegenwoordig dat je allerlei ouderschapsverlofregelingen hebt. Je krijgt de eerste dagen na de geboorte van je kind vrij, je kan ook nog vaderschapsverlof opnemen.” Het valt de presentator op dat dat in het voetbal anders zit en dat spelers ‘bij wijze van spreken de dag erna al op het veld staan’.

Jizz Hornkamp

Verhoeff noemt voorbeelden: “Michel Vlap toen, met die wedstrijd bij Bodø/Glimt. Jizz Hornkamp, die vergat door alle hectiek van de geboorte van zijn kind zelfs zijn eigen verjaardag.” Verhoeff legt Inan voor: “Er wordt van voetballers altijd maar verwacht dat ze er gelijk staan, op het moment dat ze vader zijn geworden.” Inan deelt de verbazing: “Raar is dat, hè? Zoals wij er in het voetbal naar kijken is het vanzelfsprekend geworden, maar dat is het eigenlijk helemaal niet.” Inan vraagt zich af: “Waarom zouden zij de gezinsuitbreiding niet gewoon even een weekje kunnen vieren met de vrouw en het pasgeboren kind?”

'Wat heeft de ploeg nog aan je?'

Inan ziet niet gebeuren dat spelers naar hun directeuren gaan en om verlof vragen, maar vindt dat die mogelijkheid er wel zou moeten zijn. In ieder geval om een paar dagen of een week thuis te kunnen blijven.” Verhoeff legt nog een verschil op tafel: “Maar, de ‘papadag’, die jij bijvoorbeeld zou kunnen krijgen zit er ook al niet in (voetbal-cao, red.) Thomas Verhaar bij Excelsior is de eerste trainer met een papadag.” Inan ziet niet alleen een verschil in de mogelijkheden, maar ook in de cultuur van het profvoetbal: “Ik denk niet eens dat ze er gebruik van zouden maken.” Verhoeff draait het om: “Het zou bijna een studie zijn om te kijken wat het effect van de geboorte van een kind op een voetballer heeft, of hoe groot de kans erna is op een blessure.” Inan verwijst weer naar de situatie van Hornkamp: “Ik las dat hij 48 uur niet had geslapen. Wat heeft de ploeg dan nog aan je?”

'De verjaardag van tante Leen'

De journalist weet waarom spelers toch snel weer op het veld staan: “Het heeft gewoon met belangen te maken.” Inan verwijst naar de degradatiestrijd waar de club van Hornkamp, Heracles Almelo, in verwikkeld is. “Het zit hem ook in een bepaalde verantwoordelijkheid die spelers voelen om voor hun ploeg uit te komen.” Bovendien zijn de verwachtingen van fans ook een reden om verlof over te slaan: "Ze verdienden voor een hobby allemaal best goed. Het is een automatische verwachting die daarbij komt, dat je er ook offers voor moet gaan maken. Dat betekent dat je er niet bij kan zijn op het familieweekend, of de verjaardag van tante Leen. Maar de geboorte van een baby, daar zouden voetballers toch tijd vrij voor moeten kunnen maken." Verhoeff vraagt zich af of die situatie zich ooit voor gaat doen.

