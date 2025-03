Angst voor het degradatiespook: dit is het resterende programma voor de degradatiekandidaten

De degradatiestrijd in de Eredivisie is met nog acht speelrondes te gaan behoorlijk spannend. Almere City draagt de rode lantaarn, met RKC Waalwijk, dat iets meer punten heeft, op de andere directe degradatieplaats. Met name de strijd om plek zestien lijkt zenuwslopend te gaan worden. Nummer elf NEC staat maar vijf punten boven nummer zestien Willem II. Ook de ploegen daartussenin, te weten NAC Breda, Heracles Almelo, PEC Zwolle en Heracles Almelo zijn nog volop verwikkeld in de strijd om degradatie. FCUpdate zet de programma’s van de degradatiekandidaten op een rij.

Stand onderaan de competitie

# Team Ges. W G V Ds Ptn 11 NEC Nijmegen 26 8 5 13 37:37 (0) 29 12 NAC Breda 26 8 5 13 28:44 (-16) 29 13 Heracles Almelo 26 6 10 10 33:17 (-14) 28 14 PEC Zwolle 26 6 8 12 30:41 (-11) 26 15 Sparta Rotterdam 26 5 10 11 25:35 (-10) 25 16 Willem II 26 6 6 14 28:42 (-14) 24 17 RKC Waalwijk 25 4 5 16 32:52 (-20) 17 18 Almere City FC 26 3 6 17 16:50 (-34) 15

Programma NEC Nijmegen

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 21.00 uur NEC Nijmegen - AZ Zondag 6 april 14.30 uur Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen Vrijdag 11 april 20.00 uur NEC Nijmegen - RKC Waalwijk Zondag 27 april 14.30 uur sc Heerenveen - NEC Nijmegen Zaterdag 3 mei 16.30 uur NEC Nijmegen - Willem II Zondag 11 mei 16.45 uur Ajax - NEC Nijmegen Woensdag 14 mei 20.00 uur NEC Nijmegen - NAC Breda Zondag 18 mei 14.30 uur Heracles Almelo - NEC Nijmegen

Programma NAC Breda

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 16.30 uur NAC Breda - FC Groningen Zondag 6 april 16.45 uur Ajax - NAC Breda Zaterdag 12 april 21.00 uur NAC Breda - Go Ahead Eagles Donderdag 24 april 18.45 uur AZ - NAC Breda Zondag 4 mei 12.15 uur NAC Breda - PEC Zwolle Zaterdag 10 mei 18.45 uur Fortuna Sittard - NAC Breda Woensdag 14 mei 20.00 uur NEC Nijmegen - NAC Breda Zondag 18 mei 14.30 uur NAC Breda - Willem II

Programma Heracles Almelo

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 14.30 uur Heracles Almelo - FC Twente Zondag 6 april 12.15 uur RKC Waalwijk - Heracles Almelo Zondag 13 april 14.30 uur Heracles Almelo - AZ Woensdag 23 april 20.00 uur FC Groningen - Heracles Almelo Zaterdag 3 mei 18.45 uur Heracles Almelo - Feyenoord Vrijdag 9 mei 20.00 uur Willem II - Heracles Almelo Woensdag 14 mei 20.00 uur PSV - Heracles Almelo Zondag 18 mei 14.30 uur Hercales Almelo - NEC Nijmegen

Programma PEC Zwolle

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 21.00 uur PEC Zwolle - RKC Waalwijk Zaterdag 5 april 21:00 uur Almere City FC - PEC Zwolle Zondag 13 april 14.30 uur PEC Zwolle - FC Twente Vrijdag 25 april 21.00 uur Feyenoord - PEC Zwolle Zondag 4 mei 12.15 uur NAC Breda - PEC Zwolle Zondag 11 mei 12.15 uur PEC Zwolle - Go Ahead Eagles Woensdag 14 mei 20.00 uur Willem II - PEC Zwolle Zondag 18 mei 14.30 uur PEC Zwolle - FC Groningen

Programma Sparta Rotterdam

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 18.45 uur Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam Zondag 6 april 14.30 uur Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen Zaterdag 12 april 18.45 uur Sparta Rotterdam - sc Heerenveen Zondag 27 april 14.30 uur Ajax - Sparta Rotterdam Zondag 4 mei 14.30 uur Sparta Rotterdam - FC Twente Zaterdag 10 mei 21.00 uur Almere City FC - Sparta Rotterdam Woensdag 14 mei 20.00 uur FC Utrecht - Sparta Rotterdam Zondag 18 mei 14.30 uur Sparta Rotterdam - PSV

Programma Willem II

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 18.45 uur Willem II - Almere City FC Vrijdag 4 april 20.00 uur sc Heerenveen - Willem II Zondag 13 april 16.45 uur Willem II - Ajax Zondag 27 april 12.15 uur Fortuna Sittard - Willem II Zaterdag 3 mei 16.30 uur NEC Nijmegen - Willem II Vrijdag 9 mei 20.00 uur Willem II - Heracles Almelo Woensdag 14 mei 20.00 uur Willem II - PEC Zwolle Zondag 18 mei 14.30 uur NAC Breda - Willem II

Programma RKC Waalwijk

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 21.00 uur PEC Zwolle - RKC Waalwijk Dinsdag 1 april 20.00 uur AZ - RKC Waalwijk Zondag 6 april 12.15 uur RKC Waalwijk - Heracles Almelo Vrijdag 11 april 20.00 uur NEC Nijmegen - RKC Waalwijk Vrijdag 25 april 18.45 uur RKC Waalwijk - FC Utrecht Zaterdag 3 mei 20.00 uur FC Groningen - RKC Waalwijk Zaterdag 10 mei 16.30 uur RKC Waalwijk - sc Heerenveen Woensdag 14 mei 20.00 uur Feyenoord - RKC Waalwijk Zondag 18 mei 14.30 uur RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles

Programma Almere City FC

Datum Tijdstip Wedstrijd Zaterdag 29 maart 18.45 uur Willem II - Almere City FC Zaterdag 5 april 21.00 uur Almere City FC - PEC Zwolle Zaterdag 12 april 20.00 uur PSV - Almere City FC Zaterdag 19 april 20.00 uur sc Heerenveen - Almere City FC Zondag 27 april 16.45 uur Almere City FC - Go Ahead Eagles Zaterdag 10 mei 21.00 uur Almere City FC - Sparta Rotterdam Woensdag 14 mei 20.00 uur Almere City FC - Fortuna Sittard Zondag 18 mei 14.30 uur AZ - Almere City FC

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

Artikel gaat verder onder video

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Ajax en PSV strijden om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗