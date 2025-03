Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals

kan in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn debuut gaan maken voor het nationale elftal van de Dominicaanse Republiek. De linksback is niet de enige RKC’er die geselecteerd is voor zijn nationale team, want RKC scoort bijzonder hoog op dat lijstje.

Familia-Castillo kwam afgelopen zomer naar Waalwijk als de vervanger van Thierry Lutonda, die naar PEC Zwolle vertrok. De in Amsterdam geboren linksback met Dominicaanse roots ging via de jeugdopleiding van Ajax naar Chelsea, dat hem uitleende aan AZ, ADO Den Haag, Birmingham City en Charlton Athletic. Uiteindelijk kwam hij transfervrij bij RKC terecht.

De RKC’er speelde tientallen jeugdinterlands voor Nederland, maar heeft met zijn zestien wedstrijden in het blauw-geel van RKC een oproep verdiend voor Los Quisqueyanos, die het tweemaal op gaan nemen tegen Puerto Rico in oefenduels ter voorbereiding op de WK-kwalificaties.

Verrassend veel internationals

Familia-Castillo is een van de zes (!) RKC’ers die opgeroepen zijn voor hun nationale elftal, waarmee de degradatiekandidaat in het lijstje van Eredivisieclubs op de derde plaats staat, na Ajax (8) en Feyenoord (7). RKC staat dus boven PSV, dat maar vijf spelers heeft met interlandverplichtingen. Opvallend genoeg zijn al deze RKC’ers opgeroepen voor een nationaal elftal dat behoort tot CONCACAF, het Noord-Amerikaanse equivalent van de UEFA. Kevin Felida, Godried Roemeratoe en Roshon van Eijma zijn door Dick Advocaat opgeroepen voor Curaçao, terwijl Liam van Gelderen en Richonell Margaret behoren tot de Surinaamse selectie.

