Schildkamp hekelt Indonesië van Kluivert: 'Het is toch een farce wat daar aan de hand is?'

Vincent Schildkamp kan zich niet verplaatsen in de positieve tendens rond het Indonesische voetbalelftal. In het ESPN-programma Voetbalpraat wordt het tegenvallende debuut van bondscoach Patrick Kluivert besproken. Schildkamp spreekt van een farce, vanwege de vele paspoorten die uitgedeeld zijn aan nieuwe internationals met Indonesische roots.

Tijdens Voetbalpraat wordt de 5-1 verliespartij van het Indonesische elftal nabeschouwd. Analisten Kees Kwakman en Kenneth Perez bespreken de individuele fouten van de spelers van Indonesië, maar Schildkamp laat dat aan zich voorbijgaan: “Het verbaast me dat jullie gelijk op de inhoud van de wedstrijd zitten. Het is toch een farce wat daar aan de hand is?”

‘Daar sprak iedereen schande van’

Kwakman stemt in. Schildkamp vervolgt: “Er zijn twintig paspoorten uitgedeeld de laatste jaren, om dat WK te halen. Een jaar of vijftien geleden had je bij Beerschot elf Ivorianen, daar sprak iedereen schande van. Je had die Qatari in aanloop naar het WK die allemaal Brazilianen gingen naturaliseren, daar sprak iedereen schande van. En nu zouden we het prachtig moeten vinden, omdat het om Eredivisie-spelers gaat.”

"Wie zegt dat je het prachtig moet vinden dan?”, vraagt Perez aan Schildkamp. “Dat is toch een beetje de tendens? Hartstikke leuk!”, is het antwoord. “Bij wie?”, vraagt Perez kritisch. Schildkamp antwoordt: “Nou, bij de mensen die Indonesië volgen.” Presentator Wouter Bouwman bewijst het gelijk van de analist: “Ik vind het wel leuk, veel Eredivisie-spelers.” “Nou, daar is je antwoord”, zegt de commentator.

‘Opportunisme ten top’

Schildkamp oordeelt over de strategie van de Indonesische bond: “Het helpt het voetbal daar op geen enkele manier vooruit. Hoe je het ook wendt of keert, het is natuurlijk opportunisme ten top. En als je dan tegen Australië met 5-1 eraf gaat en komende week misschien met 0-1 tegen Bahrein, kun je het hele circus weer opdoeken.”

