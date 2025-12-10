John Heitinga is na zijn ontslag bij Ajax benaderd door Indonesië om bondscoach te worden, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Het Aziatische land is momenteel op zoek naar een opvolger van de ontslagen Patrick Kluivert. Heitinga heeft echter bedankt voor de eer.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De voormalig verdediger hoopte de stijgende lijn ingezet onder de Italiaan door te trekken, maar uiteindelijk bleek het geen gelukkig huwelijk. Begin november werd het clubicoon ontslagen, waarna Fred Grim hem opvolgde als interim-trainer.

Inmiddels is de voormalig coach van Ajax benaderd voor een nieuwe functie, zo weet Boualin. De voetbalbond van Indonesië zou namelijk aan Heitinga hebben gevraagd of hij open staat voor het bondscoachschap. De bond van het Aziatische land nam in oktober afscheid van Kluivert, nadat hij er niet in slaagde om zich te kwalificeren voor het WK van komende zomer.

In de zoektocht naar een opvolger viel eerder al de naam van Giovanni van Bronckhorst, maar ook Heitinga stond dus hoog op de lijst. De geruchten rondom de voormalig trainer van Ajax kwamen op gang toen hij op Instagram de voetbalbond en bondsvoorzitter van Indonesië ging volgen. Heitinga heeft echter besloten om Indonesië af te wijzen.