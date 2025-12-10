Live voetbal

‘Heitinga benaderd door Indonesië, maar wijst bondscoachschap af’

John Heitinga
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 december 2025, 17:48

John Heitinga is na zijn ontslag bij Ajax benaderd door Indonesië om bondscoach te worden, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Het Aziatische land is momenteel op zoek naar een opvolger van de ontslagen Patrick Kluivert. Heitinga heeft echter bedankt voor de eer.

Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De voormalig verdediger hoopte de stijgende lijn ingezet onder de Italiaan door te trekken, maar uiteindelijk bleek het geen gelukkig huwelijk. Begin november werd het clubicoon ontslagen, waarna Fred Grim hem opvolgde als interim-trainer.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is de voormalig coach van Ajax benaderd voor een nieuwe functie, zo weet Boualin. De voetbalbond van Indonesië zou namelijk aan Heitinga hebben gevraagd of hij open staat voor het bondscoachschap. De bond van het Aziatische land nam in oktober afscheid van Kluivert, nadat hij er niet in slaagde om zich te kwalificeren voor het WK van komende zomer.

In de zoektocht naar een opvolger viel eerder al de naam van Giovanni van Bronckhorst, maar ook Heitinga stond dus hoog op de lijst. De geruchten rondom de voormalig trainer van Ajax kwamen op gang toen hij op Instagram de voetbalbond en bondsvoorzitter van Indonesië ging volgen. Heitinga heeft echter besloten om Indonesië af te wijzen.

➡️ Meer nieuws over John Heitinga

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bruggink over Ajax:

Gerucht: 'Heitinga op shortlist om Slot op te volgen bij Liverpool'

  • zo 7 december, 12:07
  • 7 dec. 12:07
John Heitinga

John Heitinga gelinkt aan Indonesië vanwege opvallend Instagram-gedrag

  • vr 5 december, 17:58
  • 5 dec. 17:58
Oscar Gloukh en John Heitinga

Gloukh ontkent regelrechte sneer richting John Heitinga

  • ma 24 november, 16:38
  • 24 nov. 16:38
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.104 Reacties
521 Dagen lid
38.906 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom? Hij kan het daar toch niet slechter doen dan bij Ajax.

dilima1966
2.871 Reacties
912 Dagen lid
15.807 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga daar ook niet neer zetten die zal het niet veel beter doen als Kluivert

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.104 Reacties
521 Dagen lid
38.906 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom? Hij kan het daar toch niet slechter doen dan bij Ajax.

dilima1966
2.871 Reacties
912 Dagen lid
15.807 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heitinga daar ook niet neer zetten die zal het niet veel beter doen als Kluivert

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel