John Heitinga is na zijn ontslag bij Ajax benaderd door Indonesië om bondscoach te worden, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Het Aziatische land is momenteel op zoek naar een opvolger van de ontslagen Patrick Kluivert. Heitinga heeft echter bedankt voor de eer.
Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. De voormalig verdediger hoopte de stijgende lijn ingezet onder de Italiaan door te trekken, maar uiteindelijk bleek het geen gelukkig huwelijk. Begin november werd het clubicoon ontslagen, waarna Fred Grim hem opvolgde als interim-trainer.
Inmiddels is de voormalig coach van Ajax benaderd voor een nieuwe functie, zo weet Boualin. De voetbalbond van Indonesië zou namelijk aan Heitinga hebben gevraagd of hij open staat voor het bondscoachschap. De bond van het Aziatische land nam in oktober afscheid van Kluivert, nadat hij er niet in slaagde om zich te kwalificeren voor het WK van komende zomer.
In de zoektocht naar een opvolger viel eerder al de naam van Giovanni van Bronckhorst, maar ook Heitinga stond dus hoog op de lijst. De geruchten rondom de voormalig trainer van Ajax kwamen op gang toen hij op Instagram de voetbalbond en bondsvoorzitter van Indonesië ging volgen. Heitinga heeft echter besloten om Indonesië af te wijzen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.