Giovanni van Bronckhorst kan de opvolger van Patrick Kluivert worden bij de nationale ploeg van Indonesië, zo meldt Indykaila op X. De assistent van Arne Slot bij Liverpool is een van de kandidaten om zijn voormalig ploeggenoot op te volgen. Als de bond van Indonesië zich officieel meldt op Anfield, is Liverpool niet van plan het vertrek van Van Bronckhorst te blokkeren.

Kluivert werd halverwege oktober op straat gezet door de voetbalbond van Indonesië (PSSI). Het Aziatische land werd in de play-offronde voor WK-kwalificatie laatste in een groep met Saudi-Arabië en Irak, waardoor Indonesië deelname aan de mondiale eindronde definitief in rook zag opgaan. “Na een intensieve samenwerking van bijna 12 maanden wil PSSI graag haar grote dank uitspreken aan coach Patrick Kluivert en zijn staf voor hun toewijding en bijdrage aan het Indonesische voetbal. Na open en respectvolle gesprekken kwamen beide partijen overeen om de samenwerking te beëindigen”, schreef de bond in een statement.

Artikel gaat verder onder video

Indonesië hoopt in de volgende kwalificatiecyclus wél deelname aan het WK te kunnen bewerkstelligen. Om Kluivert op te volgen zijn meerdere namen in beeld, waaronder Van Bronckhorst, zo meldt Indykaila. De 106-voudig Oranje-international heeft roots in de Molukken, een eilandengroep in het oosten van Indonesië.

Van Bronckhorst staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Liverpool. De voormalig trainer van Feyenoord en Rangers FC werd door Arne Slot naar Anfield gehaald om de naar Ajax vertrokken John Heitinga op te volgen. Hoewel de oud-vleugelverdediger dus nog een contract heeft in het noorden van Engeland, is Liverpool niet van plan voor een vertrek te gaan liggen als de PSSI zich officieel voor Van Bronckhorst meldt.