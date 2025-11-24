is dit seizoen nagenoeg onzichtbaar bij Liverpool, dat heel slecht draait. De Egyptenaar heeft steevast een basisplaats in de ploeg van Arne Slot, maar weet absoluut nog niet zijn niveau van afgelopen seizoen aan te tikken. Wayne Rooney adviseert de Nederlandse trainer om Salah te passeren.

Liverpool leed afgelopen weekend in eigen huis een zeer pijnlijke nederlaag tegen Nottingham Forest (0-3), wat alweer de zesde verliespartij in zeven competitiewedstrijden was. Voor Salah was het weer een wedstrijd waarin hij het verschil niet kon maken. In de Premier League staat de vleugelspeler na twaalf duels op vier doelpunten en twee assists. Vorig seizoen had de Egyptenaar na hetzelfde aantal wedstrijden al tien keer gescoord en zes assists geleverd.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik Slot was, zou ik een grote beslissing nemen die impact heeft op de rest van het elftal. Salah helpt verdedigend niet”, zo stelt Rooney in The Wayne Rooney Show. De Manchester United-legende denkt dat het frustrerend is voor de aanwinsten met een reserverol om te zien dat Salah maar mag blijven staan. “Natuurlijk is hij een clublegende, maar als hij niet presteert en toch mag blijven staan… welke boodschap geef je dan af?”, vraagt de 120-voudig international zich af.

Een reserverol voor Salah hoeft volgens Rooney niet te betekenen dat de aanvaller helemaal niet meer terugkeert in de basis. “Maar Slot moet er nu voor zorgen dat ze compact staan, moeilijk te verslaan worden. Iedere speler moet mee terug. Als ze dan weer wedstrijden winnen, kun je Salah natuurlijk weer inbrengen”, zegt de oud-spits. “Dan hoop je dat hij meer mee terugkomt. Ik denk dat dat zeker impact heeft op het team.”

Gevolgen van overlijden Jota

Volgens Rooney liggen de problemen van Liverpool niet alleen bij het tactische aspect en het gebrek aan meeverdedigen van Salah. De Engelse kampioen verloor afgelopen zomer namelijk ook Diogo Jota, die tragisch om het leven kwam bij een auto-ongeluk. “Wat er met Jota is gebeurd, moet gevolgen hebben voor zijn teamgenoten”, aldus de clubloze trainer. “Maar dat mag nooit een excuus zijn om niet te vechten of niet in te grijpen”, besluit hij.