Arne Slot neemt de volledige schuld op zich na de nederlaag van Liverpool in eigen huis tegen Nottingham Forest. De Nederlandse oefenmeester baalt flink na het echec op Anfield en trekt volledig het boetekleed aan.

De crisis van Liverpool is nog altijd niet ten einde. The Reds leken weer op de goede weg na een overwinning op Aston Villa (2-0) in de Premier League en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League. Niets is minder waar, want de voorbije twee competitiewedstrijden tegen Manchester City (3-0) en Nottingham Forest (0-3) is de club weer terug bij af. Liefst zes van de laatste zeven Premier League-wedstrijden ging verloren, waardoor Liverpool is afgezakt naar een teleurstellende elfde plek.

Artikel gaat verder onder video

"Weer een grote teleurstelling. We speelden goed in het eerste halfuur. We kregen de 0-1 tegen en konden niet meer spelen zoals in het eerste half uur", aldus Slot, die in gesprek met de BBC de schuld voor de nederlaag op zich nam. "Als het goed gaat of als het slecht gaat, is dat mijn verantwoordelijkheid. We konden niet genoeg kansen creëren. Ik heb geprobeerd een paar dingen aan te passen, maar dat werkte niet."

"We konden geen doelpunt maken. Je weet het nooit in dit stadion, als je een doelpunt maakt, kan het nog goed komen", vervolgt Slot, die erkent dat de vroege 0-2 in de tweede helft schadelijk was. "Het was al moeilijk om met 0-1 achter te staan tegen een team dat alles blokkeerde. Zo simpel is het. Over een paar dagen moeten we weer in de Champions League spelen en daarna drie Premier League-wedstrijden. We moeten ons hoofd omhoog houden en hard werken", besluit de trainer van Liverpool.