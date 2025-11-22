De Britse pers is zaterdag keihard voor het optreden van Liverpool tegen Nottingham Forest (0-3 nederlaag). Arne Slot wordt gefileerd en krijgt van meerdere websites een 3. Toch zou hij nog niet hoeven vrezen voor zijn baan.

Liverpool beleefde zaterdag een dramatische middag. Op Anfield was Nottingham Forest met liefst 0-3 te sterk door goals van Murillo, Nicolo Savona en Morgan Gibbs-White, de zesde nederlaag in zeven Premier League-duels. GOAL beoordeelt de oefenmeester met een 3 voor het duel. “Een absoluut schokkend resultaat”, begint de website. “Hij verwachtte Forest in eigen huis te verslaan om alles weer op de rit te krijgen, maar dit was echt een nachtmerrie. De druk is nu echt immens en dingen zullen heel snel moeten veranderen.” GOAL weet wel een aanpassing die Slot moet doorvoeren. “Isak uit het elftal halen zou geen slecht begin zijn…”

Artikel gaat verder onder video

Ook van This is Anfield krijgt de Nederlandse trainer een 3. “Moeten we nu een serieus gesprek voeren?”, vraagt de fanwebsite zich af. “Zes nederlagen in de eerste twaalf wedstrijden is slecht voor elk team, maar zeker voor de kampioen!” The Reds weten bij een beetje tegenstand niet te vechten voor een goed resultaat. “Dat begint bij de trainer, die eindeloos aanvallers brengt zonder cohesie. De spelers waren niet verschrikkelijk, maar er leek geen plan te zijn hoe ze de tegenstander kapot moesten spelen. Dat is een probleem van de coach.” This is Anfield vreest dan ook voor de nabije toekomst, gezien de vorm van Liverpool. “Dit is degradatievorm. The Reds staan eind november in de onderste helft van de ranglijst met een negatief doelsaldo.”

Hoewel de vorm van Liverpool dus ronduit slecht is, is de baan van Slot volgens Ian Doyle van de Liverpool Echo nog niet in gevaar. “Maar dit kan simpelweg niet langer zo doorgaan”, schrijft de clubwatcher van de lokale krant. “Forest stond aan het begin van de dag nog in de degradatiezone en speelde met een typisch Sean Dyche-strijdplan dat zelfs zij met beperkte kennis van voetbal zagen aankomen.” Toch zal Slot nog niet worden ontslagen. “Maar een herhaling van deze volkomen verwerpelijke overgave en vragen zullen worden gesteld bij de clubleiding. Dit kan zo niet doorgaan”, herhaalt Doyle.