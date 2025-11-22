Een opmerkelijk moment aan het begin van de tweede helft van Liverpool - Nottingham Forrest, zaterdagmiddag. Liverpool-trainer Arne Slot slachtofferde verdediger bij een 0- 2 achterstand, waarna de reactie van de Franse centrumverdediger bij zijn wissel veelzeggend was.

Liverpool beleeft zaterdagmiddag op het eigen Anfield een loodzware wedstrijd tegen Nottingham Forrest. De bezoekers namen na ruim een halfuur de leiding via Murrilo, die uit een hoekschop scoorde nadat de bal via Virgil van Dijk voor zijn voeten belandde.

Even later leek Igor Jesus er 0-2 van te maken: hij profiteerde van gestuntel van Konaté in het strafschopgebied. Het doelpunt van de Braziliaanse aanvaller werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) echter afgekeurd vanwege hands.

De schade was halverwege zodoende te overzien voor Liverpool, maar na 38 seconden voetballen in de tweede helft wist Nottingham Forrest alsnog de 0-2 op het scorebord te brengen. Nicola Savona schoot vanaf een meter of tien raak, nadat Neco Williams de bal goed had teruggelegd.

Slot greep vervolgens in: de Nederlandse trainer bracht Hugo Ekitike als invaller binnen de lijnen. Dat ging ten koste van Konaté en die was daar overduidelijk door overrompeld.

De Franse centrumverdediger keek eerst hoogst verbaasd toen het wisselbord met zijn rugnummer omhoog ging. De verbazing bij Konaté maakte vervolgens plaats voor een opmerkelijk, cynisch lachje op het gezicht. Ryan Gravenberch kwam door de wissel van Konaté centraal achterin te spelen, naast Virgil van Dijk.

