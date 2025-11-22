Liverpool zal de tragische dood van nooit als excuus gebruiken voor de mindere prestaties van dit seizoen. Dat zei trainer Arne Slot vrijdagmiddag op de persconferentie waarin hij vooruitblikt op het thuisduel met Nottingham Forest, dat zaterdag om 16.00 uur op het programma staat.

Tijdens de interlandbreak werd Liverpool-speler Andy Robertson emotioneel nadat hij zich met Scotland had weten te plaatsen voor het WK van komende zomer. "Ik heb het goed kunnen verbergen, maar ik ben helemaal van slag. Ik weet dat dit op mijn leeftijd mijn laatste kans op een WK is en ik kon mijn vriend Diogo vandaag niet uit mijn hoofd zetten. We hebben samen zoveel over dit WK gepraat", sprak de linksback voor de camera's van de BBC. "Hij miste het WK in Qatar door een blessure en ik omdat Schotland er niet bij was. We hebben het er vaak over gehad hoe het zou zijn om naar dit WK te gaan. Ik weet dat hij vanavond ergens met een glimlach op zijn gezicht naar me zit te kijken", aldus Robertson.

Artikel gaat verder onder video

Slot vertelt de pers vrijdagmiddag dat hij het interview met Robertson live heeft gezien. "Ik weet dat dit een issue voor ons is, dat is ook compleet normaal. Maar op dit moment denk ik ook hoe het moet voelen voor Diogo's vrouw en kinderen, voor hen is het zoveel moeilijker dan voor ons. Maar dat we hem als voetballer en als persoon missen, dat is volstrekt helder", aldus de coach. "Wij worden altijd beoordeeld. Soms eerlijk, soms oneerlijk. Ik denk dat het goed is dat we ons Diogo herinneren, maar het is onmogelijk om te meten wat dat doet met de spelers en welke invloed het heeft op onze resultaten. Het laatste wat ik wil is zijn overlijden gebruiken als excuus, ik weet het simpelweg niet", aldus Slot.

Het treffen met Nottingham doet Slot automatisch terugdenken aan de editie van vorig seizoen. Op 14 januari van dit jaar stond Liverpool op het City Ground in Nottingham met 1-0 achter toen Jota na dik een uur spelen als vervanger van Ibrahima Konaté in het veld werd gebract. Amper een minuut na zijn entree kopte de Portuees de gelijkmaker tegen de touwen, waardoor het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel. "Het is ons dit seizoen niet zo vaak gelukt om terug te komen van een achterstand als vorig seizoen, daar speelde Diogo absoluut een rol in", aldus Slot.