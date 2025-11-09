Een ongelukkig moment voor Liverpool in de Premier League-kraker tegen Manchester City. dacht de 1-1 binnen te koppen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Andy Robertson hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

Van Dijk kopte in minuut 38 binnen uit een voorzet van Mohamed Salah. De Nederlander knikte raak in de rechterhoek. Robertson stond voor doelman Gianluigi Donnarumma, die geen redding kon brengen. Scheidsrechter Chris Kavanagh kende eerst een doelpunt toe, maar de VAR oordeelde dat er sprake was van buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

The Guardian spreekt van een ‘majestueuze’ kopbal van Van Dijk. “Hij stond niet in het zicht van Donnarumma en hinderde hem ook niet, maar volgens Mike Dean, bij Sky, was het volgens de huidige interpretatie van de regels een terechte beslissing. Arne Slot denkt daar anders over.” De frustratie van Slot was duidelijk te zien.

The Sun kijkt ervan op dat de goal is afgekeurd. “Die beslissing is wel erg streng voor de bezoekers. Donnarumma zou die kopbal uit de corner nooit hebben gehaald. Toch vinden ze bij Stockley Park (waar de VAR opereert, red.) dat hij het zicht van de keeper blokkeerde. Shocking.”

The Telegraph heeft ook een duidelijk oordeel: “Slot is woedend, want zelfs twee Donnarumma’s hadden die bal er niet uitgehouden – en de keeper had volgens hem volledig zicht op de kopbal, van het moment dat Van Dijk hem raakte tot aan de doellijn.”

Dion Dublin, voormalig spits van onder meer Manchester United, zegt bij de BBC: “Ik denk niet dat hij in het gezichtsveld van de keeper stond. Ik heb het twee of drie keer teruggezien, en als er al iemand in zijn zicht zou staan, dan was het Jeremy Doku. Robertson stond wel buitenspel, maar niet in het gezichtsveld van de doelman.” Oud-middenvelder Danny Murphy vult aan: "Dat doelpunt had gewoon moeten tellen. Robertson staat niet in het zichtveld van Donnarumma."

Tot overmaat van ramp speelde Van Dijk daarna een negatieve hoofdrol bij de 2-0 van Manchester City in de blessuretijd van de eerste helft. Een afstandsschot van Nico González werd door Van Dijk van richting veranderd, waardoor keeper Giorgi Mamardashvili niet meer bij de bal kon.

📸 - ARNE SLOT IS ABSOLUTELY FURIOUS WITH THE GOAL BEING DISALLOWED! pic.twitter.com/BjOvd0Ag1T — The Athletic /Football (@Wonderkidoo1) November 9, 2025