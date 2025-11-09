Live voetbal 6

Arne Slot ontsteekt in woede: had dit doelpunt van Van Dijk goedgekeurd moeten worden?

Arne Slot
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 november 2025, 18:27

Een ongelukkig moment voor Liverpool in de Premier League-kraker tegen Manchester City. Virgil van Dijk dacht de 1-1 binnen te koppen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Andy Robertson hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan.

Van Dijk kopte in minuut 38 binnen uit een voorzet van Mohamed Salah. De Nederlander knikte raak in de rechterhoek. Robertson stond voor doelman Gianluigi Donnarumma, die geen redding kon brengen. Scheidsrechter Chris Kavanagh kende eerst een doelpunt toe, maar de VAR oordeelde dat er sprake was van buitenspel.

The Guardian spreekt van een ‘majestueuze’ kopbal van Van Dijk. “Hij stond niet in het zicht van Donnarumma en hinderde hem ook niet, maar volgens Mike Dean, bij Sky, was het volgens de huidige interpretatie van de regels een terechte beslissing. Arne Slot denkt daar anders over.” De frustratie van Slot was duidelijk te zien.

The Sun kijkt ervan op dat de goal is afgekeurd. “Die beslissing is wel erg streng voor de bezoekers. Donnarumma zou die kopbal uit de corner nooit hebben gehaald. Toch vinden ze bij Stockley Park (waar de VAR opereert, red.) dat hij het zicht van de keeper blokkeerde. Shocking.”

The Telegraph heeft ook een duidelijk oordeel: “Slot is woedend, want zelfs twee Donnarumma’s hadden die bal er niet uitgehouden – en de keeper had volgens hem volledig zicht op de kopbal, van het moment dat Van Dijk hem raakte tot aan de doellijn.”

Dion Dublin, voormalig spits van onder meer Manchester United, zegt bij de BBC: “Ik denk niet dat hij in het gezichtsveld van de keeper stond. Ik heb het twee of drie keer teruggezien, en als er al iemand in zijn zicht zou staan, dan was het Jeremy Doku. Robertson stond wel buitenspel, maar niet in het gezichtsveld van de doelman.” Oud-middenvelder Danny Murphy vult aan: "Dat doelpunt had gewoon moeten tellen. Robertson staat niet in het zichtveld van Donnarumma."

Tot overmaat van ramp speelde Van Dijk daarna een negatieve hoofdrol bij de 2-0 van Manchester City in de blessuretijd van de eerste helft. Een afstandsschot van Nico González werd door Van Dijk van richting veranderd, waardoor keeper Giorgi Mamardashvili niet meer bij de bal kon.

Had het doelpunt moeten tellen?

Laden...
34 stemmen
Arena
1.386 Reacties
90 Dagen lid
3.146 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arno Slot heeft zijn emoties niet in bedwang. Erg onprofessioneel als je het mij vraagt.

Marc Overtwix
91 Reacties
1 Dag lid
120 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena je mag van Dominic geen bijnamen meer geven. Houd je aan de huisregels.

descheids
641 Reacties
52 Dagen lid
973 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gedrag van Slot begint een beetje Wouter Goes achtige vormen aan te nemen. Matige trainer als Liverpool toedeledoken ze Slot er zsm uit.

HenkDeTank
78 Reacties
3 Dagen lid
90 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Liverpool verliest is het de schuld van Slot. Als ze winnen komt het door een ex-ajax of ex-psv speler die mee doet hahahaha. of niet @schijtje?

Polletje
13 Reacties
0 Dagen lid
17 Likes
Polletje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@HenkDeTank, hij heet descheids en niet schijtje. @Redactie kijken jullie mee? Henk is al gewaarschuwd maar gaat gewoon door en heeft maling aan de huisregels.

HenkDeTank
78 Reacties
3 Dagen lid
90 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik ben niet gewaarschuwd. Het was een algemeen verzoek. Daarna is descheids (en zijn dubbele accounts) er zojuist zelf nog gewoon mee doorgegaan in een ander topic @redactie: lezen jullie mee? Ja lees aub mee, graag zelfs haha. Descheids heeft maling aan de huisregels. Niet zo huilen Polletje haha

Marc Overtwix
91 Reacties
1 Dag lid
120 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Logische reactie, is gewoon een geldig doelpunt. De man ademt voetbal, dus als er dan een beslissing wordt genomen die totaal niet klopt, is het logisch dat er woede bij komt kijken. Sommige trainers in Nederland hadden zo moeten leven voor het voetbal, dan hadden ze misschien hun baan nog gehad.

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arne Slot heeft gewoon 1 grote fout gemaakt.. David Hancko en Geertruida moesten bij Liverpool spelen. Gakpo en Gravenberch maken hem niet beter.

ERIMIR
3.948 Reacties
490 Dagen lid
38.382 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ligt aan de trainer. Vraag het maar aan Heitinga, die weet er alles van.

ERIMIR
3.948 Reacties
490 Dagen lid
38.382 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot heeft zijn 500 mln investering ook nog niet goed kunnen laten voetballen of zoals JC toen ook al zei 'ik heb een zak geld nooit doelpunten zien maken'. Ik denk dat de internationals van Liverpool ook niet lekker de interlandperiode in zullen gaan,

