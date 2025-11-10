Live voetbal

Engelse media keihard voor Slot na harde nederlaag Liverpool: 'Ontslag kan wel gebeuren'

Engelse media keihard voor Slot na harde nederlaag Liverpool: 'Ontslag kan wel gebeuren'
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
10 november 2025, 12:07

Arne Slot krijgt in de Engelse media flink wat kritiek na de 3-0 nederlaag van Liverpool tegen Manchester City. The Reds leken opgeleefd met een 2-0 zege op Aston Villa en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League, maar in het Etihad Stadium gingen Slot en co keihard onderuit.

"Het is ongetwijfeld het einde van Liverpools titelkansen", concludeert The Guardian na de flinke nederlaag tegen de titelconcurrent. "De kampioenen hebben al vijf competitiewedstrijden verloren, met nog 27 te gaan. Titelwinnaars verliezen doorgaans tussen de drie en zes wedstrijden. Er zou iets dramatisch moeten gebeuren met dit team. Maar daar lijkt het niet op. Als Arne Slot moeite heeft om effectieve patronen te vinden, dan benadrukte de armoede van zijn team alleen maar hoe onovertroffen goed Guardiola hierin is."

Artikel gaat verder onder video

"Slot of trouble", kopt The Sun met een woordgrap, waarbij het medium wijst naar de tegenvallende transfers en de worsteling van topaankoop Florian Wirtz. "Slot heeft veel goodwill opgebouwd nadat hij de Reds in zijn eerste seizoen als trainer naar de titel leidde. Maar vergeet niet dat José Mourinho en Claudio Ranieri binnen enkele maanden na het winnen van de trofee werden ontslagen. We zijn nog niet in dat stadium, maar het kan wel gebeuren", klinkt het waarschuwend.

Aankopen Liverpool renderen niet

Ook de Daily Mail ziet dat de aankopen die Slot gedaan heeft deze zomer nog niet uit de verf komen. "The Reds halen geen enkel rendement uit hun nieuwe talenten, en het niet kunnen inpassen van die spelers verwoest hun seizoen", oordeelt de krant. "Het ging erom iets nieuws op te bouwen, en hier zijn we dan, elf wedstrijden in het seizoen 2025-26, met trainer Arne Slot die eruitziet als een man die op de verkeerde bouwplaats is komen opdagen."

Liverpool 'volledig de weg kwijt'

Liverpool leek de stijgende lijn weer te pakken te hebben met een 2-0 zege op Aston Villa en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League, maar incasseerde tegen The Citizens toch een flinke dreun. "De zege op Real Madrid heeft het gepraat over een crisis misschien wat getemperd, maar de regerend kampioen van de Premier League was hier volledig de weg kwijt", schrijft The Mirror. "Ze bezweken onder de lichten van het Etihad in lastige omstandigheden en mochten van geluk spreken dat ze bij rust maar twee doelpunten achterstonden."

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot en Josep Guardiola

Guardiola verslaat Slot in 1000ste wedstrijd, publiek zingt al over ontslag bij Liverpool

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
Arne Slot

Arne Slot ontsteekt in woede: had dit doelpunt van Van Dijk goedgekeurd moeten worden?

  • Gisteren, 18:27
  • Gisteren, 18:27
Brian Brobbey van Sunderland

Britse media vol lof over Brobbey na 'geweldige' goal

  • Gisteren, 09:33
  • Gisteren, 09:33
2 reacties
Reageren
2 reacties
21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit doet natuurlijk pijn, een trainer die in de steek wordt gelaten door zijn spelers.. ook zit het gewoon even tegen en dat kan en mag. Toch zie ik het wel gebeuren dat hij het omdraait. Ik verwacht niet dat hij naar Ajax zal gaan.

descheids
679 Reacties
53 Dagen lid
1.112 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, dit is natuurlijk onvermijdelijk. Slot heeft het niet op orde, maar de waarheid is dat hij het nooit op orde had. Vorig seizoen kampioen dankzij de selectie en automatismes van Klopp. Nu slot zelf 500mln door de plee spoelt ligt zijn hoofd logisch op het hakblok. Slot maakt de club kapot en is totaal ongeschikt voor het vak. Is daarnaast een slechte verliezer en dat zie je terug in zijn gedrag. Als hij wint is hij altijd lollig, maar bij verliezen is hij niet te genieten en gooit hij iedereen onder de bus. Nee de diehard Liverpool fans eisen zijn ontslag. De media eist zijn ontslag. Het kan niet lang meer duren deze lijdensweg. Wat een onvermogen met deze selectie. #sloutout is trending kameraden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
148 Reacties
4 Dagen lid
210 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit doet natuurlijk pijn, een trainer die in de steek wordt gelaten door zijn spelers.. ook zit het gewoon even tegen en dat kan en mag. Toch zie ik het wel gebeuren dat hij het omdraait. Ik verwacht niet dat hij naar Ajax zal gaan.

descheids
679 Reacties
53 Dagen lid
1.112 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, dit is natuurlijk onvermijdelijk. Slot heeft het niet op orde, maar de waarheid is dat hij het nooit op orde had. Vorig seizoen kampioen dankzij de selectie en automatismes van Klopp. Nu slot zelf 500mln door de plee spoelt ligt zijn hoofd logisch op het hakblok. Slot maakt de club kapot en is totaal ongeschikt voor het vak. Is daarnaast een slechte verliezer en dat zie je terug in zijn gedrag. Als hij wint is hij altijd lollig, maar bij verliezen is hij niet te genieten en gooit hij iedereen onder de bus. Nee de diehard Liverpool fans eisen zijn ontslag. De media eist zijn ontslag. Het kan niet lang meer duren deze lijdensweg. Wat een onvermogen met deze selectie. #sloutout is trending kameraden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
6
Aston Villa
11
3
18
7
Man Utd
11
1
18
8
Liverpool
11
1
18
9
Bournemouth
11
-1
18
10
Crystal Palace
11
5
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel