Arne Slot krijgt in de Engelse media flink wat kritiek na de 3-0 nederlaag van Liverpool tegen Manchester City. The Reds leken opgeleefd met een 2-0 zege op Aston Villa en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League, maar in het Etihad Stadium gingen Slot en co keihard onderuit.

"Het is ongetwijfeld het einde van Liverpools titelkansen", concludeert The Guardian na de flinke nederlaag tegen de titelconcurrent. "De kampioenen hebben al vijf competitiewedstrijden verloren, met nog 27 te gaan. Titelwinnaars verliezen doorgaans tussen de drie en zes wedstrijden. Er zou iets dramatisch moeten gebeuren met dit team. Maar daar lijkt het niet op. Als Arne Slot moeite heeft om effectieve patronen te vinden, dan benadrukte de armoede van zijn team alleen maar hoe onovertroffen goed Guardiola hierin is."

"Slot of trouble", kopt The Sun met een woordgrap, waarbij het medium wijst naar de tegenvallende transfers en de worsteling van topaankoop Florian Wirtz. "Slot heeft veel goodwill opgebouwd nadat hij de Reds in zijn eerste seizoen als trainer naar de titel leidde. Maar vergeet niet dat José Mourinho en Claudio Ranieri binnen enkele maanden na het winnen van de trofee werden ontslagen. We zijn nog niet in dat stadium, maar het kan wel gebeuren", klinkt het waarschuwend.

Aankopen Liverpool renderen niet

Ook de Daily Mail ziet dat de aankopen die Slot gedaan heeft deze zomer nog niet uit de verf komen. "The Reds halen geen enkel rendement uit hun nieuwe talenten, en het niet kunnen inpassen van die spelers verwoest hun seizoen", oordeelt de krant. "Het ging erom iets nieuws op te bouwen, en hier zijn we dan, elf wedstrijden in het seizoen 2025-26, met trainer Arne Slot die eruitziet als een man die op de verkeerde bouwplaats is komen opdagen."

Liverpool 'volledig de weg kwijt'

Liverpool leek de stijgende lijn weer te pakken te hebben met een 2-0 zege op Aston Villa en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League, maar incasseerde tegen The Citizens toch een flinke dreun. "De zege op Real Madrid heeft het gepraat over een crisis misschien wat getemperd, maar de regerend kampioen van de Premier League was hier volledig de weg kwijt", schrijft The Mirror. "Ze bezweken onder de lichten van het Etihad in lastige omstandigheden en mochten van geluk spreken dat ze bij rust maar twee doelpunten achterstonden."