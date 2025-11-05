en Wayne Rooney stonden dinsdagavond na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid tegenover elkaar. Daarin reageerde de Nederlandse verdediger op de kritiek die Rooney eerder op hem uitte. Wazza trok het leiderschap van Van Dijk in twijfel.

Liverpool kende tot aan de 2-0 zege op Aston Villa een uiterst moeizame periode, waarin onder meer viermaal op rij verloren werd in de Premier League. Rooney stelde in zijn podcast dat hij niet vond dat Mohamed Salah en Van Dijk 'dit jaar het Liverpool-team leiden'. "Ik denk dat de lichaamstaal toch iets anders is dan dat we van ze gewend zijn. Dit zijn de twee topspelers van het team en de lichaamstaal is niet juist", sprak de oud-aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Liverpool met 2-0 won van Aston Villa reageerde Van Dijk al op Rooney door zijn kritiek 'lui' te noemen. De gewezen spits was echter niet van plan zijn worden terug te nemen. "Ik heb veel respect voor Virgil, hij is een fantastische speler", was hij duidelijk in zijn eigen Wayne Rooney Show op de BBC. "Maar mijn taak als analist is om mijn mening te geven over wat ik zie. En ik denk dat hij dit seizoen niet zo goed is geweest als in de voorgaande jaren. Dat is wat ik heb gezegd, en daar blijf ik bij."

Afgelopen dinsdag ging Van Dijk, met Rooney naast hem, andermaal in op de kritiek. "Natuurlijk is kritiek terecht als je vier of vijf duels op rij verliest met Liverpool. Dat is normaal. Maar ik vond wat er gebeurde over de top", stelt de Oranje-international bij Amazon Prime Sport. "Dat komt natuurlijk ook doordat we in een wereld leven waarin er zoveel platforms zijn, waarop zoveel mensen dingen kunnen zeggen die vervolgens worden opgepikt en uitvergroot. Maar ik vind het in het algemeen goed dat voormalig spelers die op het hoogste niveau hebben gespeeld en moeilijke momenten hebben meegemaakt, veel dingen in perspectief plaatsen”, aldus Van Dijk.

Rooney reageert op Van Dijk met een knipoog

Na het relaas van Van Dijk was het aan Rooney om met een reactie te komen. Dit deed hij eerst op een grappende manier. "Ik zeg voortaan niets meer, ik denk dat ik Liverpool heb aangemoedigd tot een winning streak!”, aldus het Manchester United-icoon, die vervolgens serieuzer reageerde. "Mijn kritiek was helder: als je de Premier League gewonnen hebt en het seizoen erna een reeks wedstrijden verliest... dat verwacht je niet van het Liverpool van de afgelopen jaren. Virgil als aanvoerder, dat is jouw kans om de spelers te leiden, en dat is wat ik bedoelde.”

Van Dijk accepteert uitleg Rooney niet

Van Dijk kon zich echter niet vinden in de uitleg van 120-voudig international van The Three Lions. "Als je naar de wedstrijden kijkt, dan neem ik zeker mijn verantwoordelijkheid. Ik vind de opmerking dat sinds ik het nieuwe contract heb getekend ’ik het laat lopen’ een beetje vreemd. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik wil presteren voor het team en de club en als we als team een moeilijke periode doormaken, doet me dat veel pijn en wil ik het tij keren", besluit hij.