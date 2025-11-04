Slot vergelijkt Wirtz met Gravenberch: 'Bij hem duurde het ook langer'

Arne Slot is nog altijd vol vertrouwen dat gaat slagen bij Liverpool. De Duitse middenvelder heeft nog altijd niet weten te imponeren in het shirt van The Reds, maar Slot stelt dat Wirtz wel degelijk van waarde is geweest voor zijn ploeg. Hij vergelijkt de 22-jarige creatieveling dan ook met .

Liverpool telde afgelopen zomer een transfersom van liefst 140 miljoen euro neer voor Wirtz. De 22-jarige Duits international heeft in Engeland nog niet die verpletterende indruk achter kunnen laten zoals hij voor Bayer Leverkusen deed. In het shirt van Die Werkself was Wirtz goed voor 57 treffers en 65 assists in 197 wedstrijden. Voor Liverpool wist Wirtz in veertien wedstrijden nog niet te scoren, wel gaf hij drie assists.

De afgelopen twee wedstrijden zat Wirtz op de bank bij Liverpool, maar daar moeten volgens Slot geen conclusies aan verbonden worden. "Je kunt ook zeggen dat hij dit seizoen al tien keer in de basis heeft gestaan", relativeert de Nederlandse coach op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-treffen met Real Madrid. "Ik heb dit al vaak gezegd, niet als excuus, maar gewoon zoals het is: vaak moeten we drie wedstrijden in zeven dagen spelen met slechts twee dagen rust ertussen."

'Wirtz heeft pech gehad'

"Voor een speler die uit een andere competitie komt, wat overigens een heel goede competitie is, zouden negen van de tien mensen het erover eens zijn dat de Premier League in alle wedstrijden wat intenser is", gaat Slot verder. "Als je het zo bekijkt, heeft hij al veel gespeeld. Hij heeft in veel wedstrijden zijn impact gehad, maar heeft pech gehad met het eindresultaat, hetzij door hemzelf, hetzij door zijn teamgenoten."

Wel is Slot tevreden over de inbreng van Wirtz tot nu toe. "Voor mij bracht hij precies wat we verwachtten, een speler die veel voor het team heeft gecreëerd. Hij zal zijn doelen bereiken, maar ik denk niet dat het voor iemand een verrassing is, als je 22 of 23 bent en naar een andere competitie gaat, je misschien wat tijd nodig hebt om aan die intensiteit te wennen als je elke drie dagen speelt."

Slot vergelijkt Wirtz met Gravenberch

Als voorbeeld haalt Slot hierbij Gravenberch aan, die ook een tijd nodig heeft gehad om zich aan te passen aan de Premier League nadat hij overkwam van Bayern München. "Gravenberch zat hier eerder en het duurde bij hem ook even voordat hij aan de intensiteit gewend was, misschien zelfs langer dan bij Florian", stelt de oefenmeester.

Xabi Alonso ziet Wirtz ook slagen

Xabi Alonso, trainer van Real Madrid, werkte bij Leverkusen samen met Wirtz en is ervan overtuigd: de middenvelder gaat slagen bij Liverpool. "Ik heb daar geen twijfels over. Het is slechts een kwestie van tijd", reageert hij gedecideerd. "Het is een grote verandering voor hem om na zoveel jaar in Duitsland naar Liverpool te komen; hij is er al zijn hele leven. Hij is een heel bijzondere speler. Hij heeft kwaliteit en persoonlijkheid en hij is competitief. Dat is al eerder met geweldige spelers in de Premier League gebeurd en bij Flo heb ik geen twijfels. Hij is heel bijzonder en waarschijnlijk een van de redenen waarom ik hier nu ben, dus ik ben Flo erg dankbaar. Hopelijk niet morgen, maar ik twijfel er niet aan dat hij zijn kwaliteit en klasse zal tonen", besluit hij.