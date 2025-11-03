Het wordt dinsdag een interessant affiche: Liverpool - Real Madrid. Niet alleen vanwege de kwaliteit die er bij beide ploegen op het veld staat, maar ook omdat terugkeert naar het stadion waar hij vele jaren speelde: Anfield. Maar wordt hij dinsdag ook warm ontvangen?

Alexander-Arnold doorliep de jeugdopleiding van Liverpool en speelde uiteindelijk negen jaar in het eerste elftal. De rechtsback speelde 366 wedstrijden voor The Reds, maar toch zijn er fans boos op hem. TAA liet Liverpool afgelopen zomer voor een schijntje achter zich, aangezien zijn contract afliep.

Artikel gaat verder onder video

Real Madrid had Alexander-Arnold gratis kunnen overnemen in de zomer, maar besloot tien miljoen euro neer te leggen om de rechtsback ook mee te kunnen nemen naar de wereldbeker voor clubteams. Uiteindelijk was het voor Liverpool, dat niet meedeed aan dat toernooi, een prima oplossing, maar de eigenlijke marktwaarde van de Brit lag rond de 75 miljoen euro.

Supporters vinden enerzijds dat Alexander-Arnold, een jongen van de club, gewoon bij Liverpool had moeten blijven, anderzijds balen zij ervan dat een van de beste rechtsbacks van dit moment uiteindelijk zo'n magere transfersom heeft opgeleverd. Van Dijk werd door The Daily Mail gevraagd of hij nog contact zal hebben met de huidige speler van Real. "Nee", luidde het antwoord van de verdediger. De laatste tijd hebben beide spelers ook weinig contact gehad. "Dat is niks persoonlijks, ik leef gewoon mijn leven en hij het zijne in Madrid."

De interviewer bleef zich vervolgens echter focussen op de terugkeer van Alexander-Arnold en vroeg welke sfeer Van Dijk dinsdag in het stadion verwacht. Toen kwam de speler van Oranje geïrriteerd uit de hoek. "Wil je dat het vijandig wordt dinsdagavond? Dat ga ik in ieder geval niet zeggen. Wil je dat het vijandig wordt? Ik ga hier niet op in. Hij (Alexander-Arnold, red.) is geweldig geweest voor Liverpool, dat is het enige dat ik kan zeggen." Ryan Gravenberch bleek iets gematigder in zijn reactie (zie hieronder).