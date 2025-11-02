Arne Slot heeft zijn waardering uitgesproken voor de steun van het Liverpool-publiek, dat zijn naam scandeerde na de overwinning op Aston Villa (2-0). De fans zijn nog altijd dankbaar voor de prestaties van vorig seizoen.

Liverpool wist zaterdag weer eens te winnen in de Premier League; op eigen veld werd Aston Villa met 2-0 verslagen. Tijdens de wedstrijd werd de naam van de Nederlander gescandeerd vanaf 'The Kop'. Dat is ook Slot opgevallen, zo laat hij na afloop van de wedstrijd weten. "Dat betekent heel veel voor me", geeft de oefenmeester aan. "Het gebeurde bij 0-0 en niet bij een voorsprong of als we bovenaan de ranglijst staan. Het gebeurde in een moeilijke situatie voor de club, voor het team en voor mijzelf."

Slot noemt steun Liverpool-fans 'speciaal'

Slot is er blij mee dat de supporters ondanks een hele slechte reeks achter de ploeg bleven staan. "Het is erg speciaal om deze steun te krijgen als spelers en als trainer", gaat de trainer verder. "Men vergeet niet dat je onderdeel bent geweest van iets bijzonders en helpt je als dingen wat moeizamer gaan. We winnen momenteel weinig en verliezen veel."

Van Dijk kraakt felle kritieken

Aanvoerder Virgil van Dijk geeft na afloop aan niet blij te zijn met de vele kritiek die Liverpool heeft gekregen afgelopen periode. "Er is veel ruis waar je geen controle over hebt en daar moeten we als team mee omgaan. Sommige uitspraken zijn belachelijk, maar daar moet je mee omgaan. We blijven bij elkaar", zegt de verdediger. "Nu is het tijd om aan de slag te gaan en de ondergrens te verhogen. We leven in een wereld waarin iedereen op zoveel platforms zijn mening kan geven. Iedereen weet het beter. We moeten daarvan wegblijven en ons concentreren op het harde werk dat we verrichten."

Van Dijk geeft aan er moeite mee te hebben dat alles tegenwoordig alleen maar goed of slecht is. "Vorig seizoen was het rozengeur en maneschijn. Nu klinkt het alsof we in een degradatiestrijd terecht zijn komen. Zo werkt dat in deze wereld."