Jamie Redknapp noemt de opstelling van Liverpool voor het EFL-Cup-duel met Crystal Palace van gisteren (woensdag) een 'fout' van trainer Arne Slot. De oud-middenvelder stelt bij Sky Sports dat de Nederlandse coach veel te veel rouleerde om een resultaat uit het vuur te kunnen slepen tegen de FA Cup-winnaar van vorig seizoen.

Zowel in de strijd om de Community Shield als in de Premier League werd Liverpool dit seizoen al verslagen door Crystal Palace. Desondanks besloot Slot om voor het onderlinge treffen in het tweede bekertoernooi het leeuwendeel van zijn sterspelers niet op te nemen in zijn wedstrijdselectie. Zo ontbraken Oranje-internationals Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch in de spelersgroep en waren ook Florian Wirtz, Mohamed Salah en Dominik Szoboszlai helemaal niet van de partij. Met een aantal tieners in het elftal ging Liverpool kansloos met 0-3 onderuit, wat de zesde nederlaag in de laatste zeven duels betekende voor de regerend kampioen van Engeland.

Artikel gaat verder onder video

"Deze opstelling was verkeerd, vergis je niet", sprak Redknapp - die tussen 1991 en 2022 meer dan 300 wedstrijden voor Liverpool speelde - tijdens de nabeschouwing bij Sky Sports. "Je kunt mij niet vertellen dat hij (Slot, red.) vandaag voor dit elftal heeft gekozen en dacht: 'Hiermee haal ik wel een resultaat tegen een erg goed Crystal Palace'. Je zou erop kunnen hopen, maar ik heb geen moment geloofd dat Liverpool zou kunnen winnen", aldus Redknapp.

Door de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken wordt de druk op Slot steeds groter. Redknapp vindt echter dat het debuutseizoen van Slot niet mag worden vergeten. "Hij heeft vandaag een fout gemaakt, maar sinds hij bij deze club is, is hij ongelooflijk geweest", aldus de vroegere middenvelder. "Dit is echte druk voor alle betrokkenen, maar dat is voetbal", besluit Redknapp.