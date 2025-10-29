en Arne Slot eisen een reactie van hun spelers op de tegenvallende resultaten, zeggen ze tegen de clubwebsite van Liverpool. Op woensdagavond staat de League Cup-wedstrijd tegen Crystal Palace op het programma en kan Liverpool zijn losing streak doorbreken.

Op woensdagavond spelen The Reds tegen competitiegenoot Crystal Palace in de beker. Het duel begint om 20.45 uur. In de Premier League beleeft Liverpool allesbehalve een goede reeks. De afgelopen vier competitieduels gingen verloren van Chelsea, Manchester United en Brentford. Tussendoor werd in de Champions League wel gewonnen van Eintracht Frankfurt. De ploeg van Arne Slot is dus weer op zoek naar een overwinning op Engelse grond.

Artikel gaat verder onder video

Aanvoerder Van Dijk is niet blij met de huidige situatie. “Als je voor een club als Liverpool speelt, brengt dat bepaalde normen en verwachtingen met zich mee. Dus als je daar niet aan voldoet, moet je omgaan met wat er daarna komt. Zo is het nu eenmaal”, zegt de Nederlands elftalspeler.

'Onze reactie moet nu komen'

Voor de Bredanaar is het nu tijd om het tij te keren. “Onze reactie moet nu komen. Ik heb dit al vaker gezegd, maar alles begint met hard werken, nederigheid en saamhorigheid. We zijn een team en dat moeten we laten zien, zowel in goede als in minder goede tijden. Als we dat doen, dan heb ik er vertrouwen in dat we de kwaliteit hebben om onszelf uit deze moeilijke periode te redden”, zegt de captain.

De Nederlandse trainer is ook niet te spreken over de resultaten. “Het spreekt voor zich dat onze recente vorm niet voldoet aan de normen die je van ons verwacht of die wij van onszelf verwachten. Dit is natuurlijk een grote teleurstelling, vooral gezien de positieve start van het seizoen”, legt Slot uit.

Volgens beide Nederlanders moet Liverpool weer in een overwinningsreeks komen. Dat kan woensdagavond al veranderen. In de Premier League gaat Liverpool zaterdag op zoek naar een overwinning door Aston Villa te verslaan.