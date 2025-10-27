Live voetbal

Rooney ziet groot probleem voor Slot: 'Van Dijk leidt Liverpool momenteel niet'

Wayne Rooney
Foto: © BBC
Mingus Niesten
27 oktober 2025, 16:15

Wayne Rooney weet niet wat hij ziet bij Virgil van Dijk en Mohamed Salah. De beide grootheden van Liverpool geven de laatste weken niet thuis, terwijl zij vorig seizoen zo'n grote rol speelden in de Premier League-titel.

The Reds begonnen nog voortvarend aan het seizoen, al waren hun prestaties op het veld niet overtuigend te noemen. Nu vallen ook de resultaten tegen, met vijf nederlagen in de laatste zes wedstrijden van Liverpool. Afgelopen weekend was Brentford met 3-2 de baas over de plloeg van Arne Slot. "Niemand zag dit aankomen", begint Rooney zijn analyse tijdens The Wayne Rooney Show op BBC. "Ik denk dat ze moeite zullen hebben om uit dit dal te komen. De manager en de leiders van het team moeten snel een oplossing vinden."

Van Dijk en Salah waren vorig seizoen uitmuntend en kregen in de slotfase van het seizoen nieuwe contracten aangeboden. Sindsdien lijken ze geen schim meer van de spelers van een paar maanden geleden. "Ik denk niet dat zij hun team geleid hebben dit seizoen", is het oordeel van Rooney. "Niet alleen op basis van prestaties, maar ook lichaamstaal. Lichaamstaal is een belangrijke factor en die lijkt anders dan vorig seizoen. Als ik een Liverpool-fan of de manager zou zijn, zou ik me ernstig zorgen maken."

Liverpool heeft momenteel al een achterstand van zeven punten op koploper Arsenal en moet op 9 november naar Manchester City. Daarvoor staan nog drie wedstrijden ingepland, allemaal thuis. Eerst komt Crystal Palace op bezoek voor de EFL Cup, dan is het de beurt aan Aston Villa en volgende week woensdag (4 november) komt Real Madrid naar Anfield. De thuiswedstrijden zouden mogelijk voor wat momentum kunnen zorgen, maar dan zal het een hoop beter moeten dan de laatste weken.

'Positie Slot onder vuur, Klopp wil terugkeren bij Liverpool'

'Positie Slot onder vuur, Klopp wil terugkeren bij Liverpool'

Brian Brobbey

Sunderland-trainer Le Bris prijst Brobbey: 'Heeft het lastig, maar toont altijd goede mentaliteit'

Arne Slot van Liverpool

Slot wordt gek: sterk Brentford bezorgt Liverpool vierde competitienederlaag op rij

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

