Slot wordt gek: sterk Brentford bezorgt Liverpool vierde competitienederlaag op rij

Liverpool is er zaterdagavond weer niet in geslaagd om te winnen in de Premier League. Op bezoek bij Brentford ging de ploeg van Arne Slot met 3-2 onderuit. Voor de regerend landskampioen was het alweer de vierde competitienederlaag op rij, nadat eerder van Crystal Palace, Chelsea en Manchester United werd verloren.

Woensdag wist Liverpool na vier nederlagen op rij in alle competities weer eens te winnen, toen in de Champions League met 1-5 werd gewonnen op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Zaterdagavond moest bij Brentford ook weer eens gewonnen worden in de Premier League, maar de ploeg van Slot kende een valse start; na vijf minuten keek Liverpool al tegen een 1-0 achterstand aan. Een verre inworp van Michael Kayode werd doorgekopt en kwam voor de voeten van Dango Ouattara terecht, die de bal met een halve omhaal voorbij Giorgi Mamardashvili kreeg.

Op slag van rust werd het allemaal nog erger voor de regerend kampioen van Engeland. Mikkel Damsgaard lanceerde de van eigen helft vertrokken Kevin Schade, die na een lange sprint oog in oog met Mamardashvili kwam te staan. De Duitser bleef koel en schoof de bal via de voeten van de Georgische doelman in het net. Diep in de blessuretijd van het eerste bedrijf wist Liverpool nog wel wat terug te doen. Een lage voorzet van Conor Bradley wist Hugo Ekitiké niet te bereiken, maar bij de tweede paal stond Milos Kerkez klaar om de aansluitingstreffer binnen te prikken: 2-1. Tot grote woede van het aanwezige publiek viel de goal in de vijfde minuut van de blessuretijd, terwijl er slechts drie minuten bijgeteld zouden worden.

Ook na de pauze bleef Liverpool het heel moeilijk hebben met Brentford, dat in de eerste tien minuten van het tweede bedrijf enkele goede kansen kreeg. In de 57ste minuut was het Virgil van Dijk die de fout in ging. De Nederlander tikte op de rand van het strafschopgebied tegen de voet van Ouattara aan, waar de thuisploeg in eerste instantie een vrije trap voor kreeg. Na een lange VAR-check bleek echter dat de overtreding was begaan in het strafschopgebied, waarna Igor Thiago mocht aanleggen van elf meter. Oog in oog met Mamardashvili bleef hij koel en schoof hij de bal dwars door het midden voor de 3-1.

Liverpool ging in het restant van de wedstrijd op zoek naar de aansluitingstreffer en kreeg deze vlak voor tijd via Mohamed Salah. De Egyptenaar kon de bal na een voorzet van Dominik Szoboszlai uit de lucht plukken en jaagde het leer met rechts keihard in de bovenhoek: 3-2. Het bleek niet voldoende voor de ploeg van Slot, die alweer de vierde nederlaag op rij in de Premier League leed. De Nederlander komt nu nog verder onder druk te staan.