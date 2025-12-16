René van der Gijp verwacht dat Liverpool in de aankomende transferperiode, als de kans zich voordoet, afscheid gaat nemen van . De 33-jarige Egyptische sterspeler van The Reds kwam recent publiekelijk in botsing met trainer Arne Slot, maar werd afgelopen weekend weer in genade aangenomen.

Salah verlengde afgelopen seizoen, na maanden van speculatie over zijn toekomst, zijn aflopende contract bij Liverpool tot medio 2027. De grote uitblinker uit het kampioenselftal van vorig jaar is deze jaargang echter een stuk minder vaak beslissend en verdween eind november zelfs naar de bank. Na drie wedstrijden barstte de bom en leken club en speler op ramkoers te liggen, maar afgelopen zaterdag keerde Salah tegen Brighton & Hove Albion als invaller terug in het elftal en had hij met een assist op Hugo Ekitike een aandeel in de 2-0 zege van Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast KieftJansenEgmondGijp klinkt volop lof voor de manier waarop Slot de rel rond Salah heeft weten te overleven. "Het is knap hoe Slot dat heeft gedaan", zegt Michel van Egmond. "Kijk: wij praten erover, maar de rest van de wereld praat er de afgelopen week óók over. De New York Times schreef er elke dag over." Rob Jansen vult aan: "En nu begint Liverpool weer wat te draaien, er komen resultaten. Dus Arne doet dit gewoon heel knap."

Van Egmond vraagt vervolgens of Salah na zijn deelname aan de Afrika Cup met Egypte nog terug gaat keren bij Liverpool. "Hij liep met betraande oogjes het veld af", stipt de schrijver en journalist aan. Van der Gijp denkt dat Liverpool er wel klaar mee is: "Nee, als ze hem kunnen verkopen, dan verkopen ze hem", denkt de oud-voetballer. Jansen twijfelt: "Het hangt er puur vanaf wat Slot en het elftal vindt van Salah. Puur sportief: hebben we hem nodig? Het is bikkelhard. Al heb je een staat van dienst van hier tot Tokio: als dat team denkt 'nou ja, daar gaat-ie', ook goed. Maar ga dan wél weg door de voordeur. Met alle krediet die je verdient als speler."