Liverpool heeft na weken van frustratie eindelijk weer gewonnen in de Premier League. De ploeg van Arne Slot versloeg Aston Villa met 2-0 op Anfield en sloot daarmee een reeks van vier opeenvolgende nederlagen af. Mohamed Salah en zorgden voor de doelpunten.

Voor rust nam Liverpool via Salah de leiding, al ging daar een forse blunder van doelman Emiliano Martínez aan vooraf. De Argentijn leverde de bal in zijn eigen strafschop pardoes in bij de Egyptenaar, die zijn 250ste treffer in het shirt van Liverpool simpel binnenwerkte. Even daarvoor was een fraaie kopbal van Hugo Ekitike nog afgekeurd wegens buitenspel.

Na de pauze nam de druk van Liverpool elftal toe. De thuisploeg speelde met meer overtuiging en zette de bezoekers vroeg vast. Het publiek kreeg weer een glimp van het spel dat onder Jürgen Klopp jarenlang de standaard was: intens, hoog tempo, en aanvallend lef. Rond het uur verdubbelde Gravenberch de voorsprong met een schot dat via verdediger Pau Torres in het doel belandde. De opluchting op de bank van Slot sprak boekdelen – de coach vierde de treffer in een innige groepsknuffel met zijn staf.

Villa probeerde via invaller Donyell Malen nog iets terug te doen, maar verder dan een schot naast kwam de ploeg van Unai Emery niet. Slot haalde Ekitike – die met een subtiel hakje bijna voor een derde treffer zorgde – onder luid applaus naar de kant. In de slotfase hield Liverpool eenvoudig stand, waarmee eindelijk een eind kwam aan een reeks van vier nederlagen in de Premier League. Liverpool klimt naar de derde plek met 18 punten; koplopr Arsenal heeft er 25.