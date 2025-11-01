Live voetbal 1

Liverpool sluit horrorreeks af tegen Aston Villa, reactie Slot na doelpunt Gravenberch veelzeggend

Liverpool-speler Ryan Gravenberch
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
1 november 2025, 22:56

Liverpool heeft na weken van frustratie eindelijk weer gewonnen in de Premier League. De ploeg van Arne Slot versloeg Aston Villa met 2-0 op Anfield en sloot daarmee een reeks van vier opeenvolgende nederlagen af. Mohamed Salah en Ryan Gravenberch zorgden voor de doelpunten.

Voor rust nam Liverpool via Salah de leiding, al ging daar een forse blunder van doelman Emiliano Martínez aan vooraf. De Argentijn leverde de bal in zijn eigen strafschop pardoes in bij de Egyptenaar, die zijn 250ste treffer in het shirt van Liverpool simpel binnenwerkte. Even daarvoor was een fraaie kopbal van Hugo Ekitike nog afgekeurd wegens buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze nam de druk van Liverpool elftal toe. De thuisploeg speelde met meer overtuiging en zette de bezoekers vroeg vast. Het publiek kreeg weer een glimp van het spel dat onder Jürgen Klopp jarenlang de standaard was: intens, hoog tempo, en aanvallend lef. Rond het uur verdubbelde Gravenberch de voorsprong met een schot dat via verdediger Pau Torres in het doel belandde. De opluchting op de bank van Slot sprak boekdelen – de coach vierde de treffer in een innige groepsknuffel met zijn staf.

Villa probeerde via invaller Donyell Malen nog iets terug te doen, maar verder dan een schot naast kwam de ploeg van Unai Emery niet. Slot haalde Ekitike – die met een subtiel hakje bijna voor een derde treffer zorgde – onder luid applaus naar de kant. In de slotfase hield Liverpool eenvoudig stand, waarmee eindelijk een eind kwam aan een reeks van vier nederlagen in de Premier League. Liverpool klimt naar de derde plek met 18 punten; koplopr Arsenal heeft er 25.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Arne Slot van Liverpool

Arne Slot zwaar onder vuur in Engeland: The Telegraph spaart hem niet na crisis

  • do 30 oktober, 20:27
  • 30 okt. 20:27
Arne Slot van Liverpool

Liverpool-icoon Redknapp hard voor Slot: 'Opstelling tegen Palace was een fout'

  • do 30 oktober, 17:16
  • 30 okt. 17:16
Ronald Koeman en Arne Slot

Domper voor Slot én Koeman: 'Frimpong zes weken uitgeschakeld'

  • do 30 oktober, 16:45
  • 30 okt. 16:45
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
527 Reacties
44 Dagen lid
782 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voormalig top2 spelers Gravenberch en Gakpo hebben slot maar weer eens gered. Aston Villa is ook wel een zeer slechte premier league team. Daar wint zelfs GAE van.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
527 Reacties
44 Dagen lid
782 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voormalig top2 spelers Gravenberch en Gakpo hebben slot maar weer eens gered. Aston Villa is ook wel een zeer slechte premier league team. Daar wint zelfs GAE van.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - Aston Villa

Liverpool
2 - 0
Aston Villa
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Crystal Palace
10
5
16
9
Brighton
10
2
15
10
Liverpool
9
2
15
11
Aston Villa
9
1
15
12
Brentford
10
-2
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel