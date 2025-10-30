Arne Slot ligt onder een vergrootglas in Engeland. De trainer van Liverpool heeft de taak om zijn ploeg uit het slop te trekken, na een pijnlijke reeks van zes nederlagen in zeven wedstrijden. Hij wordt donderdag stevig bekritiseerd door The Telegraph.

Volgens de krant 'helpt Slot zichzelf bepaald niet' met zijn uitspraken over andere clubs en zijn eigen selectie. “Slot moet stoppen met praten over andere teams”, schrijft hoofd voetbal Jason Burt. “De meeste managers doen het als afleidingstactiek. Jürgen Klopp deed het ook. Maar Slot helpt zichzelf hier niet mee.”

De Britse krant verwijst naar uitspraken die Slot deed na de 3-0 nederlaag in de Carabao Cup tegen Crystal Palace. De coach van Liverpool klaagde over de beperkte selectie. “Ik zag de basiself van Manchester City tegen Swansea. Ze hadden geen enkele basisspeler van het weekend, maar het leek hun sterkste elftal. Toen ik twee wissels deed, had ik zes tieners op het veld staan”, zei Slot.

Ook noemde hij Chelsea als voorbeeld. “Zij misten acht spelers, maar kunnen Estêvão nog inbrengen. Wij missen er vier en moeten al vier jongens onder de negentien opstellen.”

© Imago

Volgens The Telegraph wekt Slot met die woorden de indruk dat Liverpool niet breed genoeg bezet is, terwijl de club afgelopen zomer een recordbedrag uitgaf. Met aankopen als Alexander Isak (145 miljoen euro), Florian Wirtz (125 miljoen) en Hugo Ekitike (95 miljoen) was Liverpool de big spender van de Premier League. “Je kunt niet klagen over een gebrek aan kwaliteit als je 480 miljoen hebt uitgegeven”, stelt Burt scherp.

De krant memoreert een berucht moment uit 2012, toen André Villas-Boas bij Chelsea in de problemen kwam na vergelijkbare uitspraken over Manchester City. “Slot is natuurlijk niet in gevaar zoals Villas-Boas destijds, maar het risico is dat hij met dit soort opmerkingen irritatie wekt bij de fans én het bestuur”, aldus Burt.

Slot zou er volgens de Britse journalist beter aan doen om zijn eerdere toon vast te houden. In zijn programmaboekje voorafgaand aan het duel met Palace schreef hij: “Vanuit ons perspectief zijn er geen excuses.” Burt noemt dat 'zijn beste analyse tot nu toe' en 'de houding die Liverpool nodig heeft'.

De komende weken worden cruciaal voor Slot, met wedstrijden tegen Aston Villa, Real Madrid en Manchester City.