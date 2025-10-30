en Ibrahima Konaté zijn direct na de rode kaart van van de tribune naar de kleedkamer gegaan tijdens Liverpool - Crystal Palace (0-3). De twee gingen het gesprek met hem aan, vertelt Arne Slot na afloop.

Liverpool beleefde woensdag een vervelende avond in de League Cup. Op Anfield werd de sterk gewijzigde ploeg van Slot met 0-3 verslagen door Crystal Palace. In de slotfase werd Nallo twaalf minuten na zijn invalbeurt met een rode kaart van het veld gestuurd. Het was pas zijn tweede wedstrijd in de hoofdmacht en ook in zijn eerste duel, vorig seizoen op bezoek bij PSV in de Champions League, kreeg de jongeling rood. Destijds moest hij vier minuten na zijn wissel inrukken.

Slot over steun Van Dijk en Konaté

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd is Slot ingegaan op de rode kaart voor het talent en zijn reactie in de kleedkamer. "Ik hoefde niet veel te zeggen, want Virgil en Ibrahima Konaté gingen meteen naar binnen om met hem te praten", vertelt de Nederlander. "Dat zegt veel over wat een geweldige mensen ze zijn, ze voelden aan hoe moeilijk dit moment was."

Van Dijk en Konaté tonen leiderschap

Voor Liverpool werd het woensdag een avond om te vergeten. Door twee treffers van Ismaïla Sarr vlak voor rust ging de ploeg van Slot met een ruime achterstand de kleedkamer in. Vlak voor tijd maakte Yéremi Pino er ook nog 0-3 van, waardoor Liverpool werd uitgeschakeld in de League Cup. In de Britse pers maakt men zich steeds meer zorgen om het functioneren van de Nederlander. Met name de keuze om spelers als Van Dijk en Konaté niet eens op de bank te laten plaatsnemen kan op kritiek rekenen.