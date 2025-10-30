De Engelse media zijn fel van leer getrokken tegen Arne Slot na de 0-3 nederlaag van Liverpool tegen Crystal Palace in de League Cup. Door het verlies zijn de zorgen over de prestaties van de ploeg onder leiding van de Nederlander alleen maar toegenomen. De media speculeren over zijn toekomst bij de club.

Liverpool en Slot namen het woensdag in eigen huis op tegen Crystal Palace in de League Cup. De trainer koos ervoor om zijn vaste namen rust te geven. "Slots prioriteit lag duidelijk bij de wedstrijd tegen Aston Villa van zaterdag", concludeert The Guardian. De krant vindt het kwalijk dat er ook op de bank nauwelijks ervaring zat, waarmee de Nederlander een groot risico nam. Er wordt ook een trend vastgesteld: "Hoe langer Slot bij Liverpool zit, hoe slechter de prestaties zijn. Hij zit in een neerwaartse spiraal en vertoont geen tekenen dat hij dit recht kan zetten. Hij moet wel dicht bij de uitgang zijn."

Ellende nog niet voorbij

Artikel gaat verder onder video

The Mirror ziet dat 'de ellende van Slot' nog altijd niet voorbij is. "Slot zou geen enkele eer mogen verliezen door de titelwinst van vorig seizoen, al proberen sommigen dat te herzien", stelt de krant. "De grootste zorg is dat hij vorig seizoen niet met een dergelijke vormcrisis te maken heeft gehad. Het is de vraag of hij het talent heeft om dit om te draaien." Voor Slot is het de eerste keer in zijn trainersloopbaan dat hij met een flinke vormdip te maken heeft.

Druk op Slot neemt toe

Liverpool Echo is wat minder fel voor Slot. "Vanaf het moment dat hij de zware uitdaging aanging om in de voetsporen van Jürgen Klopp te treden, heeft Slot laten zien niet vies te zijn van een gokje", klinkt het. Hoewel zijn gok tegen Crystal Palace verkeerd uitpakte, ziet de krant nog geen reden om het vertrek van de Nederlander te eisen. "Het is amper zes maanden nadat Liverpool voor de twintigste keer kampioen werd. De druk neemt wel toe."